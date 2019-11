Mali: 24 militairen en 17 militanten omgekomen bij gevechten

Bij een aanval in Mali zijn maandag 24 militairen en 17 militanten om het leven gekomen. Ook raakten 29 soldaten gewond, melden Malinese autoriteiten. Malinese en Nigerese militairen waren gezamenlijk op patrouille toen ze onder vuur kwamen te liggen.

De aanval vond plaats in Gao, een regio waar tot mei dit jaar ook Nederlandse militairen werden ingezet. Zo’n honderd militanten zouden zijn gevangengenomen. Wie verantwoordelijk waren voor de aanval, werd niet bekendgemaakt. In het noorden van Mali wordt al jaren gestreden door regeringstroepen gesteund door de VN tegen aan IS en Al-Qaida gelieerde jihadisten.

Het geweld in de regio is deze herfst verder geëscaleerd. Eerder deze maand kwamen nog ruim vijftig militairen om het leven bij een van de dodelijkste aanvallen van de afgelopen jaren. De Malinese regering krijgt ook militaire steun van Frankrijk, toch is het jihadisten recente maanden herhaaldelijk gelukt om militaire posten in te nemen.