Loterijbaas Curaçao aangehouden in zaak rond moord Helmin Wiels

Loterijbaas Robbie dos Santos is maandag op Sint-Maarten aangehouden in verband met de moordzaak op de Curaçaose parlementariër Helmin Wiels zes jaar geleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie van Curaçao bekendgemaakt. Dos Santos zou medeopdrachtgever zijn van de moord op Wiels.

Dos Santos is de eigenaar van een loterijbedrijf dat op Curaçao en Sint-Maarten actief is en was al langer in beeld als verdachte. Wiels deed onder meer onderzoek naar de loterijverkoop op Curaçao, wat volgens justitie mogelijk verband houdt met de moord. George Jamaloodin, de halfbroer van Dos Santos en voormalig minister van Financiën van Curaçao, werd in augustus veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar omdat hij opdracht had gegeven tot de moord.

Wiels, oprichter en leider van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, werd in 2013 doodgeschoten op het strand van de wijk Marie Pampoen. Behalve Jamaloodin werden ook twee anderen al veroordeeld voor de moord op Wiels: de uitvoerder van de moord en de man die hem betaalde. Zij zitten beiden in Nederland gevangen om te voorkomen dat ze in hun cel worden vermoord.

Lees ook: Is de moord op Helmin Wiels politiek?