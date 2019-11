In Istanbul gooit een onbekende in arme wijken geld door de brievenbus

Arme wijken van Istanbul zijn in de ban van een mysterieuze weldoener, die enveloppen met geld bij mensen door de brievenbus gooit of hun schulden bij buurtwinkels afbetaalt. Sinds de economische crisis die vorig jaar zomer uitbrak hebben veel Turken grote moeite om rond te komen.

Inwoners van Tuzla, een wijk aan de Aziatische kant van Istanbul met veel scheepswerven, konden hun geluk niet op toen ze vorige week ontdekten dat hun schulden bij diverse supermarkten waren afbetaald door een onbekende man. Iemand kwam binnen en vroeg of ik hem het schrift kon laten zien waarin ik de schuld van mijn klanten bijhoudt”, zei Coşkun Yilmaz, de eigenaar van een van de winkels tegen het Turkse persbureau Demirören.

‘Hizir’

De verhalen over deze moderne Robin Hood begonnen in het voorjaar. Inwoners van de wijk Hasköy, een arbeiderswijk aan de Gouden Hoorn, waren even dankbaar als verbluft toen enkele onbekende mannen opdoken die enveloppen met geld achterlieten voor de deur van sommige huizen. De mannen zeiden dat ze gestuurd waren door hun baas maar dat hij anoniem wilde blijven.

Waren ze gezonden door een oud-bewoner van de wijk die plotseling rijk was geworden? Of zat er iemand achter met teveel tijd en geld om handen? Bij gebrek aan een antwoord, noemden inwoners de mysterieuze weldoener ‘Hizir’, naar een beschermengel uit Midden-Oosterse legendes die mensen te hulp schiet in tijden van nood, hun wensen vervult en rijkdom verdeelt.

Ook de inwoners van Tuzla blijven gissen naar de identiteit van de mysterieuze weldoener. Er waren vier mensen die grote bedragen hadden openstaan bij de buurtwinkel en eigenaar Yilmaz vertelde waar ze woonden. De man sprak met de debiteuren, gaf hen een enveloppe met geld en kwam daarna terug om hun uitstaande schulden bij de winkel af te lossen. „Ik vroeg zijn naam en hij zei: noem me maar Robin Hood.”