‘Ik heb mijn geldzaken op een rijtje’

‘In de winter gaat mijn wekker al met zonsopgang. Na een paar keer snoozen sta ik rond tien uur op en is het tijd voor scheren en make-up. Ik zet de soundtrack van Sims 2 aan: lekker upbeat, het geeft me energie.

„De glamour heb ik van mezelf, het is een bepaalde uitstraling. Mijn kledingstijl is dramatisch en chique: handtas, sjaaltje, bontjas. Thierry Mugler herfst/winter ’97 is mijn favoriete collectie.

„Twee avonden werk ik in de bediening en dan voel ik me een superster. Soms doe ik of ik de gastvrouw ben, maar dan roept de manager me terug. Bij mijn eerste vergadering kwam ik net terug uit Berlijn en droeg ik een vintage bontjas met fietsbroekje. Ik had geen idee wat je aandoet bij een meeting, maar gelukkig kreeg ik complimenten.

„Op maandag volg ik de opleiding tot make-up artist. Mijn ouders betalen het lesgeld. Het is intens: zelf een model regelen en constant looks bedenken.

„Soms werk ik als host op een technofeest. De laatste keer droeg ik een strak pak met luipaardprintkorset en een lange sjaal om mijn haar. Ik zag eruit als de heilige maagd Maria en danste met mijn waaier achter de dj. Uitgaan is belangrijk omdat het als queer een veilige plek is om jezelf te zijn.

„Ook zichtbaarheid is belangrijk, want het leidt tot acceptatie. We moeten niet bang zijn voor een beetje lipgloss of twee zoenende mannen. Het is aan ons om de norm te veranderen, want niemand anders gaat het voor ons doen.”

‘Sinds kort doe ik aan klassiek ballet. Voor mij is het een manier om mijn jeugd terug te claimen: toen durfde ik het niet, als enige homo in mijn omgeving. Ik ben ongeduldig en wil op dag één al De Notenkraker beheersen.

„Wat ik uitgeef, is altijd een investering in mezelf. Mijn laarzen van Margiela kostten 990 euro, die zijn iconisch en zal ik de rest van mijn leven dragen. Ook hou ik van een goede cocktail, mijn favoriet is de Mariah: roze en zoet met een lotus bovenop.

„Door slim met geld om te gaan, konden mijn ouders en ik verhuizen van een rijtjeshuis in Beverwijk naar een designloft in de Houthavens. Ze zijn liefdevol en houden me het liefst zo lang mogelijk thuis. Soms voelt het als een hotel: er is elke dag ontbijt.

„Mijn vader is echt een geldgoeroe en opende voor mijn achttiende verjaardag een aandelenrekening. Als ik daar spaargeld op overmaak, wordt dat automatisch verspreid over zeven fondsen. Ik investeer onder andere in water en vastgoed. Ik vind het leuk om te zien wat de laatste stand is en hoe de actualiteit de koersen beïnvloedt. Ik mag er dom en oppervlakkig uitzien, maar meid: ik heb mijn geldzaken op een rijtje.”

Netto-inkomen: 1.400 euro (horecawerk, af en toe een klus met make-up of in het nachtleven) Vaste lasten: kost en inwoning ouders (240 euro), abonnementen (26 euro voor telefoon, 30 euro voor Adobe Photoshop, 10 euro Spotify, 10 euro Netflix, alles betaald door ouders), beauty en wellness (200 euro), horeca (200 euro), reizen (75 euro aan ov in Nederland), ballet (150 euro voor lessenpakket drie maanden) Sparen: 400 euro Laatste grote aankoop: Tabi Boots van Margiela, 990 euro