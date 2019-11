Franse chirurg misbruikte mogelijk meer dan 250 kinderen

Een voormalig chirurg in Frankrijk wordt ervan verdacht zo’n 250 kinderen te hebben misbruikt, melden Franse media. Tegen de inmiddels gepensioneerde darmchirurg Joël le Scouarnec zijn 184 aanklachten ingediend. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1989 en 2017.

De 68-jarige Le Scouarnec zit sinds 2017 vast vanwege vier beschuldigingen van kindermisbruik. Tijdens het onderzoek in deze zaken kwam naar boven dat de arts waarschijnlijk veel meer kinderen heeft misbruikt. De Franse justitie vond onder meer naaktfoto’s van de man en van kinderen. Ook werden notitieboekjes gevonden waarin talloze namen van kinderen waren opgeschreven met daarbij een verslag van wat hij met ze deed. De Franse justitie spreekt over „gruwelijke” seksuele daden.

Justitie onderzoekt momenteel of al de beschreven daden zijn uitgevoerd, of dat een deel hiervan slechts fantasieën van de chirurg betroffen. Van de 184 slachtoffers die aangifte hebben gedaan, waren 181 minderjarig ten tijde van het vermoedelijke misbruik. Het is niet bekend of de andere slachtoffers ook aangifte gaan doen.

Grootste misbruikzaak ooit

Justitie heeft niet bekendgemaakt waar het misbruik heeft plaatsgevonden. Wel was zeker één van de vermoedelijk misbruikte kinderen onder behandeling van de arts. Hij zou het destijds vierjarige meisje hebben misbruikt toen ze buiten bewustzijn was tijdens een medische ingreep.

Als het klopt dat Le Scouarnec meer dan tweehonderd kinderen heeft misbruikt, is het de grootste misbruikzaak die in Frankrijk bekend is. In het verleden werd de chirurg al een keer veroordeeld tot vier maanden celstraf voor het bezit van kinderporno. Van 13 tot 17 maart moet Le Scouarnec zich verantwoorden voor de rechter.