‘Fonds moet reizigers beschermen tegen failliete luchtvaartmaatschappij’

Reizigers die zelf een vliegticket hebben geboekt bij een luchtvaartmaatschappij die failliet is gegaan, moeten hun geld kunnen terugkrijgen van een nieuw garantiefonds. Daarvoor pleiten SGR, ANVR, ANWB en de Consumentenbond, meldt De Telegraaf maandag. Volgens de organisaties zou dekking voor reizigers geregeld kunnen worden door per vliegticket een toeslag van 25 cent te rekenen.

De vier organisaties hebben een voorstel gemaakt voor een dergelijk garantiefonds en leggen dat komende week voor aan de landelijke politiek, meldt de krant. De toeslag voor het fonds zou volgens hen samen met de vliegtaks geïnd kunnen worden. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zou vervolgens het geld kunnen beheren en de afhandeling van claims op zich kunnen nemen.

In de afgelopen drie jaar zijn zeventien Europese luchtvaartmaatschappijen failliet gegaan, zegt SGR-directeur Erik-Jan Reuver in De Telegraaf. Voor reizigers die een ticket hadden gekocht als onderdeel van een pakket zijn er regelingen, maar voor mensen die zelf een ticket hadden geboekt niet. Gevolg is dat die groep geen geld terugkrijgt en dat er ook niet altijd iets geregeld is om ze terug te halen naar Nederland.

Kosten

Recent gingen verschillende maatschappijen failliet die ook via Nederland vlogen. De grootste daarvan was Thomas Cook Airlines. De Consumentenbond zegt in De Telegraaf dat ieder jaar duizenden Nederlanders op kosten worden gejaagd, ook doordat ze bijvoorbeeld hun hotel moeten annuleren of een auto moeten huren. Het fonds zou die kosten kunnen vergoeden en de reizigers kunnen repatriëren.

KLM is geen voorstander van het fonds, zegt directeur Harm Kreulen in de krant. Volgens hem worden maatschappijen die financieel wel gezond zijn gedwongen extra kosten in rekening te brengen voor ondernemingen die hun zaken minder goed op orde hebben. „Zo worden we steeds meer een soort inningskantoor, terwijl we er niets aan verdienen”, zegt hij in De Telegraaf.