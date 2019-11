Facebook weert advertentie biografie Ahmed Aboutaleb

Een advertentie voor een boek over de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is tegengehouden door Facebook. Dat bevestigen zowel Facebook als uitgever De Bezige Bij maandagochtend aan NRC. De twee partijen hebben in de loop van van maandagochtend contact met elkaar gehad en De Bezige Bij zal de advertentie opnieuw indienen.

Het boek Ahmed Aboutaleb, Overal de Eerste van journalisten Elisa Hermanides (Trouw) en Ruben Koops (Het Parool) werd dit weekend twee keer als advertentie aangeboden aan Facebook. Beide keren volgde een automatisch antwoord van Facebook, waarin stond dat de advertentie niet voldeed aan de eisen van het platform. „Op grond van maatschappelijke kwesties, verkiezingen of politiek”, stond er volgens uitgever Francien Schuurmans in de mail.

Een woordvoerder van Facebook Benelux zegt de advertentie niet te hebben gezien en het specifieke geval dus niet te kunnen beoordelen. „Maar dit laat wel zien hoe ingewikkeld het is om te bepalen wat precies een politieke advertentie is.”

Twitter

In tegenstelling tot Twitter, dat ze per volgende maand in de ban doet, zijn politieke advertenties welkom op Facebook. Die moeten dan alleen wel als zodanig worden aangekondigd. Gebeurt dat niet en herkent het systeem politieke elementen aan een advertentie, dan kan het gebeuren dat deze wordt geweigerd.

Mogelijk was dat het geval bij het omslag met daarop de foto van de burgemeester van Rotterdam. Iets anders was er volgens Schuurmans niet te zien in de voorgestelde advertentie. De Bezige Bij registreert zich nu op Facebook als partij die „maatschappelijke kwesties, verkiezingen of politiek” mag adverteren.