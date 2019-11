Emirates bestelt voor 14,5 miljard euro aan Airbus A350-900’s

Emirates heeft maandag vijftig vliegtuigen van het type A350 XWB besteld bij Airbus. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten breidt daarmee haar vloot uit met een nieuw type vliegtuigen van Airbus. De order werd geplaatst tijdens de Dubai Airshow, een voor de sector belangrijke beurs in de thuisstad van Emirates. Met de deal is 16 miljard dollar (14,5 miljard euro) gemoeid - een aanzienlijk bedrag, maar kleiner dan aanvankelijk de bedoeling was.

De vliegtuigen die Emirates heeft besteld komen uit de A350-900-reeks. Het eerste toestel moet in mei 2023 geleverd worden, het laatste vijf jaar later. De deal komt in de plaats van een voorlopige overeenkomst uit februari waarmee Emirates naast dertig A350’s nog eens veertig kleinere A330Neo’s zou kopen van de Europese vliegtuigbouwer. Daarmee was een bedrag van 21,4 miljard dollar gemoeid.

De relatief nieuwe A350-900’s moeten op termijn de veel grotere A380’s gaan vervangen. Van dat laatste toestel heeft Emirates er 123 in bezit of in bestelling. In februari maakte Airbus bekend te stoppen met de productie van het grootste vliegtuig ter wereld omdat het toestel onvoldoende werd verkocht. Emirates bezit ongeveer de helft van de in totaal 290 bestelde A380’s.

Airbus sloot nog een grote deal op de show in Dubai. Prijsvechter Air Arabia heeft 73 vliegtuigen gekocht van het model A320Neo, 27 grotere A321Neo’s en 20 toestellen van het type A321XLR, dat een groter bereik heeft. Air Arabia betaalt 14 miljard dollar. Levering moet beginnen in 2024.

Show

Op de vliegshow van Dubai presenteerde Airbus ook een nieuw experiment waarmee op een vlucht 5 tot 10 procent brandstof bespaard zou kunnen worden. Door op lange afstanden twee vliegtuigen relatief dicht achter elkaar te laten vliegen, krijgt het achterste toestel extra lift zonder meer brandstof te verbruiken.

Komend jaar wordt de nieuwe manier van vliegen getest, binnen vijf jaar moeten piloten de techniek kunnen toepassen. Daarvoor moeten wel eerst nog luchtverkeersleiders en toezichthouders worden geraadpleegd. Volgens Airbus is de techniek gebaseerd op de V-formatie waarin trekvogels vliegen, „geïnspireerd door biomimetica”.