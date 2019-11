Drie doden bij schietpartij bij Walmart in Oklahoma

Bij een schietpartij bij een Walmart in Duncan, Oklahoma zijn maandag drie doden gevallen. Dat heeft de politie van Duncan bekendgemaakt. De doden zijn twee mannen en een vrouw, onder wie de vermoedelijke schutter. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Twee slachtoffers werden beschoten terwijl ze in een auto zaten, aldus de politie. De derde dode, een man, bevond zich op de parkeerplaats in de buurt van deze auto. De politie zegt niet wie van de drie de vermoedelijke schutter is. Op de parkeerplaats vond de politie een pistool.

Afgelopen zomer vonden er in korte tijd twee schietpartijen plaats in Walmart-vestigingen. In El Paso kwamen begin augustus 22 mensen op het leven, een paar dagen daarvoor schoot een Walmart-medewerker twee collega’s dood in Southaven, Mississippi. De supermarktketen besloot daarop te stoppen met de verkoop van munitie die gebruikt kan worden voor semi-automatische wapens. Walmart is een van de belangrijkste verkooppunten van wapens in de Verenigde Staten.