Onheus bejegend? Moreira werd getroffen door puur racisme

Dat sommige zaken binnen de sport met minder urgentie worden gevoeld dan daarbuiten was zondag mooi te zien rond acht uur op NP01. Wat bij Studio Sport het allerlaatste mini-itempje was, bleek tien minuten later de opening van het 8 Uur Journaal: de racistische bejegening van Excelsior-voetballer Ahmad Mendes Moreira tijdens de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Die was daarom tien minuten stilgelegd.

Voor de NOS sportredactie was het supportersracisme slechts een korte afsluiting van de uitzending die een klein uur eerder was begonnen met het hyperurgente nieuws dat Virgil van Dijk dinsdag niet meedoet in de wedstrijd om des keizers baard tegen Estland. Onbegrijpelijk. In het NOS Journaal was ruimte voor het verhaal van Mendes Moreira: „Vanaf de eerste minuut begint het al en wordt er k-zwarte, k-neger, katoenplukker en Zwarte Piet gezegd.”

FC Den Bosch zou onderzoek doen, meldde Annechien Steenhuizen. Daarmee kwam die club er genadig af in het verslag. De uitzending repte niet van de officiële reactie van de club, die beschamend was in zijn blindheid voor racisme: „Op een dag als vandaag ligt alles wat ook maar de schijn heeft van racisme en/of discriminatie extra gevoelig. Laat één ding duidelijk zijn; FC Den Bosch distantieert zich van alles wat hiermee te maken heeft en treedt krachtig op tegen stadionbezoekers die zich hier schuldig aan maken. De zogenaamde ‘kraaiengeluiden’ dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde. Willekeurig de tegenstander, iedere buitenspeler van de tegenstander die aan de kant van De Vliert-tribune aan de bal is, wordt met regelmaat ‘getrakteerd’ op zo’n ‘kraaienconcert’. Het spijt ons zeer dat Excelsior-speler Moreira zich persoonlijk onheus bejegend voelde.”

Vrij vertaald: toch sneu dat zo’n Excelsior-jongen niet tegen de schijn van racisme kan, dat krijg je op ‘een dag als vandaag’ (er was een Sinterklaasintocht). Of bedoelt FC Den Bosch dat kraaien zelf zwart zijn en dus geen racisten kúnnen zijn?

Al met al aanleiding genoeg voor een uitgebreide behandeling in de voetbaltalkshows, er was toch geen eredivisie dit weekend. Inderdaad zat Ruud Gullit, de man die ooit zijn trofee als Europees Voetballer van het Jaar opdroeg aan Nelson Mandela, met een van woede verwrongen gezicht aan tafel in Rondo (Ziggo Sport). Helaas niet om racisme, maar omdat hij niet wilde dat er gepraat zou worden over de huwelijkse ontrouw van Johan Cruijff.

Tegen het eind van de uitzending was er toch nog een gaatje om het over racisme te hebben, wat leidde tot een ruime baaierd aan opmerkingen: „geen aandacht geven”, de strenge maatregelen die Juventus heeft genomen, de noodzaak van harde straffen en (hier kwam Jack van Gelder) het probleem dat je niet weet of een supporter van het ene team zich niet verkleed heeft als fan van een ander team.

Bij Studio Voetbal zat het onderwerp aan de kop van de uitzending. Rafael van der Vaart vond dat FC Den Bosch zijn trainer Erik van der Ven moest wegsturen omdat die (had ik dat al verteld?) racismeslachtoffer Mendes Moreira een ‘zielig mannetje’ had genoemd. Journalist Arno Vermeulen wilde dat de club hard gestraft werd, maar ook hier werd er na een rituele vloek en een zucht overgeschakeld op lichtere kost.

Er moet in de voetbalwereld en in de babbelsatellieten op televisie nog een lang gesprek worden gevoerd over het al decennia verwaarloosde probleem van racisme in de stadions. Want het is fijn dat er programma’s zijn om ons door avonden te slepen waarop er niets te bespreken valt, maar zondag was er werk aan de winkel.