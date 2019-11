De Midkap-belegger mag zijn handjes dichtknijpen

Het zijn heuglijke tijden voor wie in de AEX belegt. De stand die de Amsterdamse graadmeter vorige week aantikte, is in geen achttien jaar gezien.

Nog mooier is het momenteel voor de Midkap-belegger. De AEX mag dan wel pieken, een recordhoogte bereikte die nog lang niet. De Midkap wel: die ging vrijdag twee weken geleden door de hoogste stand ooit. 900 punten.

Of ze op het kantoor van Add Value Fund een dansje hebben gedaan toen dat gebeurde? „Nee, dat niet”, zegt Willem Burgers van het fonds, dat voor de helft in Midkappers zit. „Maar we mogen spreken van een goed jaar – tenminste, tot nu toe.”

En of. Gekeken naar de koerswinst, klom de AMX (de index voor middelgrote bedrijven ) dit jaar met 37 procent. De AEX kreeg een flinke vijfde erbij.

Volgens Burgers is het niet zo gek dat de AMX dit jaar zoveel beter presteert. In de eerste plaats: „De stijging van dit jaar volgt op de zwakke prestaties van eind vorig jaar.” Je zou het bijna vergeten nu de koersen de sterren kietelen, maar de laatste maanden van 2018 knakten de beurzen nationaal én internationaal. De AMX ging toen nog harder onderuit dan de AEX. Noem de winst van dit jaar een ‘goed-maak-rally’.

Bekijk je de twee indices van dichtbij, dan vallen andere verschillen op. De spierbundel die dit jaar bijna eigenhandig de Amsterdamse hoofdgraadmeter trok, is ASML. Iets minder dan de helft van de toch al indrukwekkende stijging van de AEX sinds januari, is toe te schrijven aan die Veldhovense chipmachinefabrikant. Op afstand volgen Unilever (droeg net onder de een tiende bij aan de winst) en Philips (zelfde).

Dan de AMX. De weging van de fondsen in die graadmeter is evenrediger verdeeld. Dat maakt de groei robuuster. Ruim de helft van de koersstijging van die index dit jaar is toe te schrijven aan niet één, maar drie bedrijven: chipmachinemakers ASM International en Besi (samen goed voor 40 procent), en telecombedrijf Altice (16 procent). Verder heeft de AMX meer fondsen dan de AEX die rond de 5 procent aan de groei bijdroegen.

Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam wil nog even bij de zwaargewichten in beide indices stilstaan: ASML (AEX), ASMI en Besi (AMX). „Chipmachinefabrikanten profiteren van de draai in het economisch sentiment die je nu ziet. Het zijn cyclische fondsen. Een beetje extra vraag zorgt al voor extra omzet, zonder veel extra kosten. Als de winst dan zo hard omhoog gaat, dan de koers ook.” AMX heeft één halfgeleidermaker meer, dus die heeft daar (iets) meer voordeel van.

Waar de AEX er wel een stuk meer van heeft, zijn financiële aandelen: ING, ABN, ASR, NN Group, Aegon. Met de lage rentestanden maken die een stuk minder winst dan ze zouden kunnen. Hoewel alleen ABN van deze fondsen dit jaar daalde aan de AEX, drukt het wel op de prestaties van de graadmeter. De Midkap telt nul financiële aandelen.

Verder zijn er nog incidentele oorzaken die maken dat het dit jaar jubelen is aan de AMX. Adyen, bijvoorbeeld. Burgers van Add Value Fund: „In het eerste halfjaar liep de koers daarvan sterk op. Dat heeft flink bijgedragen aan de AMX-stijging.” In maart promoveerde Adyen naar de AEX. Sindsdien schommelt de aandelenprijs rond hetzelfde punt. Ook brillenverkoper GrandVision speelde een belangrijke rol. In juli deed concurrent EssilorLuxottica een overnamebod en het aandeel pluste met een vijfde.

Misschien illustreren de prestaties van Flow Traders nog wel het beste dat het de Midkap zeer voor de wind gaat. Dat handelshuis profiteert van tegenspoed: meer onrust is meer volatiliteit is meer handel is meer inkomsten. Geen AMX-aandeel presteerde dit jaar slechter.