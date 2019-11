Chileense president erkent ‘buitensporig’ geweld tegen betogers

De Chileense president Sebastián Piñera heeft zondag het geweld van de afgelopen weken tegen betogers veroordeeld. Het is voor het eerst dat hij zich zo uitsprak tegen het optreden van politie en ordetroepen bij de protesten in het rijkste land van Zuid-Amerika. „Er is buitensporig veel geweld gebruikt”, erkende hij volgens persbureau AFP.

Sinds ze vorige maand uitbraken hebben de wijdverspreide onlusten aan 22 mensen het leven gekost. Vijf van hen overleden als direct gevolg van politie-optreden. Ook vielen er meer dan tweeduizend gewonden.

Piñera beloofde zondag tijdens een televisietoespraak verder dat degenen die excessief geweld hebben gebruikt tegen betogers, niet ongestraft zullen blijven. De Chileense justitie onderzoekt meer dan duizend gevallen van mogelijke schendingen van de mensenrechten - van marteling tot seksueel geweld. „Ondanks onze inspanningen om de mensenrechten te beschermen, zijn in sommige gevallen de protocollen niet gevolgd”, zei Piñera.

Niets te verbergen

De protestbeweging begon met scholieren en studenten, die boos waren over een prijsstijging van de metrokaartjes. Inmiddels demonstreren Chilenen uit alle lagen van de bevolking tegen de regering van Piñera en de volgens hen te ver doorschoten privatisering van basale diensten en voorzieningen, zoals water en onderwijs.

De Chileense oproerpolitie greep geregeld hard in, met onder meer traangas en waterkanonnen. Eerder zei Piñera juist dat zijn regering „niets te verbergen had” na beschuldigingen dat burgers gedood en mishandeld zouden worden.

