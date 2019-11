Bruna en AKO-moederbedrijf Audax gaan samen verder

Boekhandelketen Bruna wordt ingelijfd door Audax, het moederbedrijf van concurrent AKO. Dat hebben Audax en Shared Stories Group, 100 procent eigenaar van Bruna, maandagavond bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet nog toestemming geven voor de fusie.

De naam Bruna, die op de gevel van 273 vestigingen prijkt, blijft wel bestaan. De transactie zal begin 2020 worden afgerond. Het is onduidelijk hoeveel geld er met de koop gemoeid is.

Bruna en Audax zijn gezamenlijk goed voor een omzet van 350 miljoen euro, 1.700 medewerkers en zo’n 1.300 filialen. De bedrijven hopen door de fusie schaalvoordelen te kunnen benutten en efficiënter te kunnen werken.

Tweede overname

Het is de tweede grote overname voor Audax in enkele maanden tijd. Afgelopen april nam het mediaconcern huishoudketen Marskramer over. Deze fusie verliep niet vlekkeloos: eind oktober uitten medewerkers in Het Financieele Dagblad hun ongenoegen omdat zij te weinig spullen geleverd kregen sinds de overname. Deze problemen zijn volgens Audax inmiddels bijna verholpen.