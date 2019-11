Archeologische smokkelbende opgerold in vijf Europese landen

Een internationale politieactie tegen een archeologische smokkelbende die actief was in vijf landen, heeft maandag na ruim twee jaar geleid tot 23 arrestaties. Daarbij zijn zo’n 10.000 archeologische vondsten in beslag genomen die illegaal zijn opgegraven in Zuid-Italië. De handel bestond onder meer uit terracotta vazen, beschilderde borden en juwelen. Het is onduidelijk hoeveel de zeldzame handel heeft opgeleverd.

De bende plunderde een onbekend aantal jaren archeologische vindplaatsen in Calibrië, een regio in het zuiden van Italië. Op die plekken is veel cultureel erfgoed uit de Griekse en Romeinse tijd te vinden. Bij de opgravingen, die alleen door officiële archeologen mogen worden uitgevoerd, is „aanzienlijke” schade aangericht aan het Italiaanse culturele erfgoed.

De bende was actief in Italië, Frankrijk, Duitsland, Servië en het Verenigd Koninkrijk. Het Europese agentschap Europol spreekt van een goed gestructureerde en goed georganiseerde criminele organisatie. De bende werd door twee Italiaanse verdachten aangestuurd vanuit Zuid-Italië, in de andere vier landen zaten tussenpersonen die de levering en verkoop in het buitenland coördineerden.

25.000 objecten

Het is niet de eerste keer dat een internationale politieactie tegen illegale archeologische handel resulteert in een grote vondst. In de zomer van 2018 werden bij huiszoekingen in Italië, Engeland, Duitsland en Spanje ruim 25.000 objecten uit de Griekse en Romeinse oudheid in beslag genomen. Die hadden een gezamenlijke waarde van zo’n 40 miljoen euro.