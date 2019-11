Man aangehouden voor bedreigen columnist Özcan Akyol

Een 30-jarige Amsterdammer is maandag aangehouden omdat hij AD-columnist en programmamaker Özcan Akyol online met de dood zou hebben bedreigd. De verdachte zat volgens de politie achter een anoniem Twitter-account waarmee in juli 2018 meerdere dreigende tweets naar de schrijver uit Deventer werden verstuurd.

„Akyol wordt regelmatig anoniem door mensen digitaal benaderd en door hen bedreigd, belasterd, beledigd of gediscrimineerd”, schrijft de politie. Deze keer was het van „dusdanige dreigende aard” dat Akyol aangifte deed. Eerder dit jaar werd al een man veroordeeld die Akyol via Facebook beledigende teksten had gestuurd.

Lees ook: Vier dagen cel voor beledigen Özcan Akyol

Ook de dochter van Akyol werd via het Twitter-account bedreigd, bevestigt een politiewoordvoerder. De precieze inhoud van de berichten deelt de politie niet. „Deze idioot dreigde ook mijn dochter iets aan te doen. Dat is wel een grens, zeg maar”, schrijft Akyol in een reactie .

Na een rechtshulpverzoek aan de Amerikaanse justitie werd via Google de identiteit van de Amsterdammer achterhaald. De politie kreeg een paar weken geleden uiteindelijk de informatie doorgestuurd. „Het is een stroperige lange procedure, maar we zijn wel blij met de uitslag”, zegt de politiewoordvoerder. Ook de woning van de man werd doorzocht, daarbij werden spullen in beslag genomen. De politie wil niet zeggen om wat voor goederen het gaat.