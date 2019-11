Tijdens een schoolbezoek van groep 5 aan de synagoge in mijn woonplaats vertelt één van de kinderen dat de vader van zijn opa Joden heeft geholpen tijdens de oorlog. Ik vraag aan de nog jonge kinderen of ze weten dat er in Nederland nog niet eens zo lang geleden oorlog is geweest en vertel ze vervolgens in het kort hoe de oorlog begon en wat er daarna gebeurde. Dan vraag ik of ze weten hoe de oorlog is afgelopen. Een jongetje steekt stralend zijn hand op: „Goed!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 november 2019