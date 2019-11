ACM onderzoekt kartelvorming agrarische sector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen tijd invallen gedaan bij een aantal inkoopbedrijven in de agrarische sector. De toezichthouder vermoedt dat de ondernemingen afspraken hebben gemaakt over de inkoopprijs van agrarische goederen en daarmee boeren hebben benadeeld.

Om welke sector – bijvoorbeeld de tuinbouw, de veeteelt of melkveehouderij – het gaat wil de ACM niet zeggen, wel dat het om „een handvol bedrijven” gaat. „Vanwege de mogelijke herleidbaarheid hebben we besloten geen namen te noemen, ook niet van de sector”, zegt een woordvoerder. „Het gaat om inkopers die de producten zelf verwerken en inkopers die ze rechtstreeks doorverkopen aan de supermarkt.”

De ACM zegt in actie te zijn gekomen na tips over mogelijke prijsafspraken en eigen onderzoek. De komende tijd wordt onderzocht of de bedrijven daadwerkelijk verboden handelingen hebben verricht.

Voedselketen

De toezichthouder kijkt naast kartelvorming ook breder naar prijsvorming in de voedselketen. Boeren klagen al langere tijd over een te lage prijs die ze krijgen voor hun producten. Het ACM-onderzoek moet inzicht bieden in de manier waarop de prijs van bijvoorbeeld een paprika in de supermarkt is opgebouwd en wie daaraan verdient.

Belangenorganisatie LTO Nederland zegt „met zorg” kennis te hebben genomen van het nieuws over de mogelijke prijsafspraken. „Het verdienvermogen van onze leden staat permanent onder druk en wordt sterk bepaald door ontwikkelingen in de keten. Onze leden kunnen individueel niet of nauwelijks zelf hun prijs bepalen.”