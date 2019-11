Voetbalwedstrijd Den Bosch- Excelsior tijdelijk gestaakt vanwege racisme

De voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie is zondag tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter Laurens Gerrets nam dat besluit, omdat Excelsior-spits Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door toeschouwers van de thuisclub.

Vanuit het thuisvak zouden racistische geluiden hebben geklonken als Moreira aan de bal was. Toen het duel stillag zong de harde kern van de thuisclub sinterklaasliedjes. Ook toonden de supporters een spandoek met daarop de tekst: ‘M-side hartje Zwarte Piet’. Eerder op de dag liepen de supporters met dat spandoek bij de sinterklaasintocht in Den Bosch, waarbij ze de confrontatie zochten met tegenstanders van Zwarte Piet.

Scheidsrechter Gerrets zegt tegen Fox Sports dat hij Mendes Moreira „in bescherming wilde nemen”, omdat hij „emotioneel” was. In de eerste helft legde hij het duel stil. Na een korte rustperiode gaf Excelsior aan door te willen spelen en werd de wedstrijd hervat. Vervolgens scoorde Moreira de 1-2. De wedstrijd is nog bezig.

⛔ | FC Den Bosch - Excelsior wordt gestaakt wegens racistische geluiden jegens Ahmad Mendes Moreira van Excelsior. "Een buitengewoon goed signaal dat nu echt iemand optreedt."#dboexc pic.twitter.com/6NlZXHXCcw — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 17, 2019

Lees ook: Rookbommen en ME, maar geen grote incidenten bij sinterklaasintocht Den Bosch