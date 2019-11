Stikstof, Zwarte Piet, impeachment en Hongkong

Automobilisten zal deze week bijblijven als het moment dat het kabinet Rutte III besloot de maximumsnelheid op alle snelwegen overdag terug te brengen naar 100 kilometer per uur. Het is deel van een noodpakket om de uitstoot van stikstof zodanig terug te dringen dat de vastgelopen bouw weer op gang kan komen. Veel automobilisten reageerden begripvol – inclusief VVD’ers – maar helpt dit de natuur eigenlijk? Verslaggever Arjen Schreuder ondervroeg experts en kon snel een duidelijke conclusie trekken: nee, dit is onvoldoende.

Woensdag begonnen in het Congres in Washington de openbare verhoren in de impeachment-procedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Ze leverden nieuwe details over het optreden van medewerkers van Trump in Oekraïne. Amerika-correspondent Bas Blokker zoomde in op een opmerkelijke wending bij Trumps partijgenoten: de Republikeinen doen nu actief mee aan de procedure. Waarom zien ze de verhoren als een kans?

Week van de hoofdredactie De hoofdredactie schrijft over hun week op de redactie Inschrijven

In Rotterdam werd vorig jaar op 18 december de 16-jarige Hümeyra Ergincanli doodgeschoten door een 32-jarige man die haar stalkte sinds zij hun kortstondige relatie had verbroken. Burgemeester Aboutaleb heeft intussen excuses aangeboden omdat de overheid ernstig te kort is geschoten in haar bescherming. Donderdag begon de rechtszaak tegen de dader (die bekend heeft). Verslaggevers Sheila Kamerman en Eppo König schilderden het laatste jaar van Hümeyra’s leven als een gewoon Rotterdams pubermeisje met haar dromen en grillen.

Correspondent Garrie van Pinxteren was donderdag al op de terugweg uit Hongkong naar haar standplaats Beijing toen ze besloot dat ze het uit de hand lopende geweld nu niet achter zich kon laten. De aanhoudende protesten van inwoners van Hongkong tegen de Beijing-gezinde regering escaleren. Er viel een dode, sommige universiteiten zijn intussen veranderd in forten van opstandelingen. Van Pinxteren vroeg studenten waarom ze zo onverzettelijk zijn.

Ondertussen reisde Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna spoorslags naar Bolivia, waar ze rechtsstreeks verslag deed van de grimmige onrust na het gedwongen vertrek van president Evo Morales.

Tenslotte was het ook de week waarin Nederland – gemeenten, het Sinterklaasjournaal, uiteenlopende actiegroepen – de intocht van Sinterklaas voorbereidde. Verslaggever Kasper van Laarhoven vertelde maandag in de podcast NRC Vandaag over de verschuivende pietenschminkgewoonten. De praktijk verandert, maar de polarisatie zet door. Nu groeit de vrees voor meer geweld door tegenstanders van verandering.