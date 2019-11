Rookbommen en ME, maar geen grote incidenten bij sinterklaasintocht Den Bosch

Bij de sinterklaasintocht in het centrum van Den Bosch zondag heeft een politiemacht van een paar honderd agenten voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar gehouden. Hierbij zijn volgens persbureau ANP geen aanhoudingen verricht.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet had aangekondigd zondag in Den Bosch te zullen demonstreren tegen het uiterlijk van Zwarte Piet. Zo’n 150 actievoerders waren daarvoor met bussen vanuit Amsterdam naar Den Bosch afgereisd. Ook was bekend dat leden van de harde kern van voetbalclub FC Den Bosch zich bij de tegendemonstratie zouden voegen. Tijdens de intocht was een spandoek van de club zichtbaar.

Zwarte Pieten in Visstraat roeren zich met spandoek M-side #intochtDenBosch pic.twitter.com/Wagl6Rt1G5 — Marc Brink (@MarcBrinkBD) November 17, 2019

Volgens aanwezigen heerste er een grimmige sfeer in de stad. Toen de stoet langs het vak van pro-Zwarte Pietdemonstranten kwam, werden er rookbommen afgestoken. En er werd veel over en weer gescandeerd. Het pro-Zwarte Pietenkamp had een demonstratievak op de Markt, de demonstranten tegen de traditionele verschijning van Zwarte Piet stonden even verderop bij de Wilhelminabrug.

De elf demonstranten die zaterdag bij de landelijke intocht in Apeldoorn werden opgepakt, zijn inmiddels vrijgelaten. Onder hen was ook Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Zondagmiddag is onder meer de intocht in Utrecht en Amsterdam.