Politie Hongkong dreigt met scherp te schieten op demonstranten

Opnieuw zijn hevige gevechten uitgebroken tussen demonstranten en politie in Hongkong. De politie waarschuwt zondagavond (Nederlandse tijd) in een verklaring met scherp te gaan schieten als de demonstranten dodelijke wapens en ander geweld blijven gebruiken, meldt persbureau Reuters. Een agent is zondag door een pijl in zijn been geraakt en behandeld in het ziekenhuis.

Demonstranten hebben zich opgesloten in de Polytechnische Universiteit, waar de protesten tegen de regering de laatste tijd zijn geconcentreerd. De politie schoot met traangas en waterkanonnen tegen de barricades van de demonstranten, maar trok zich volgens Reuters terug toen ze bestookt werden met brandbommen. Ook staken demonstranten enkele bruggen rond het terrein in brand, om te voorkomen dat de politie verder kon komen.

De protesten in Hongkong zijn de afgelopen week steeds gewelddadiger geworden, nadat maandag een student overleed na een val van het dak van een parkeergarage bij ontruimingsacties. Een 70-jarige omstander overleed nadat hij geraakt was door een baksteen.

Er wordt al een half jaar gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van China en het beleid van de regering van Carrie Lam. Zaterdag werd voor het eerst het Chinese leger ingezet, militairen van van het Chinese Volksbevrijdingsleger hielpen in burgerkleding met het opruimen van barricades. Scholen en crèches in Hongkong zijn sinds vorige week dinsdag dicht en blijven ook maandag gesloten.