Oud-defensieminister Rajapaksa wint verkiezingen Sri Lanka

Oppositieleider Gotabaya Rajapaksa wordt de nieuwe president van Sri Lanka. De voormalige defensieminister heeft de presidentsverkiezingen van zaterdag gewonnen. De kandidaat van de regeringspartij Sajith Premadasa erkende zondag zijn verlies en feliciteerde zijn rivaal met zijn overwinning. Dat meldt persbureau Reuters.

De 70-jarige Rajapaksa heeft beloofd zijn broer, de oud-president Mahinda Rajapaksa, aan te stellen als premier. Dat terwijl zijn broer in 2015 werd afgezet na beschuldigingen van corruptie en nepotisme. Zelf was Rajapaksa in het verleden nauw betrokken bij de militaire operatie tegen de Tamil Tijgers, een terreurbeweging die al sinds de jaren 70 vecht voor onafhankelijkheid, in de burgeroorlog die tien jaar geleden eindigde.

Lees ook: Een nieuwe gapende wond voor Sri Lanka

Gedurende de burgeroorlog kreeg hij de bijnaam ‘Terminator’. Zo zou hij critici en journalisten hebben vervolgd en opgesloten. Sommigen van hen werden ook gemarteld. Daarnaast worden de gebroeders Rajapaksa beschuldigd van het goedkeuren van verkrachting en executies en het met opzet aanvallen van ziekenhuizen en burgers tijdens de oorlog. Beiden ontkennen dat.

Wel heeft Rajapaksa gedurende zijn campagne gezegd dat hij hoge militairen die vastzitten vanwege mensenrechtenschendingen tijdens de oorlog, vrij wil laten. Of hij dat straks ook gaat doen is de vraag, maar het zou de etnische spanningen hoog kunnen doen oplopen. De boeddhistische nationalist is geliefd bij boeddhisten, maar wordt gevreesd door veel Tamils en moslims, die een minderheid vormen in de Zuid-Aziatische eilandstaat.

De huidige verkiezingen waren vooral gericht op nationale veiligheid. Dit vanwege de bloedige aanslagen op Paaszondag vorig jaar op verschillende kerken en hotels, waarbij 269 mensen om het leven kwamen. De aanslagen werden gepleegd door een groep die gelieerd is aan Islamitsche Staat.