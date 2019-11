Nederlandse coureur Verschoor wint prestigieuze Macau Grand Prix

Autocoureur Richard Verschoor heeft zondag als eerste Nederlander de Macau Grand Prix gewonnen, een prestigieuze Formule 3-race die als graadmeter geldt voor aanstormend Formule 1-talent. Op het stratencircuit in de Chinese speciale bestuurlijke regio versloeg Verschoor het Estse talent Jüri Vips.

Verschoor (18) begon de race als vierde en klom direct na de start twee plekken. Halverwege de vijftien ronden lange wedstrijd haalde hij ook de als eerste gestarte Vips in. Daarna moest hij elke ronde aanvallen afslaan van de Est, die sneller leek maar op het lastige en krappe parcours geen plek vond om Verschoor voorbij te komen.

Met zijn overwinning schaart Verschoor zich in een rijtje met illustere namen als Ayrton Senna en Michael Schumacher. Veel rijders die in Macau hebben gewonnen, zijn later doorgestoten naar de Formule 1. Max Verstappen reed ook een keer in Macau, in 2014, maar kwam toen niet verder dan de zevende plek.

Geen grote kanshebber

Vooraf hoorde Verschoor niet tot de grote kanshebbers voor de zege. Hij rijdt voor het kleine MP Motorsport-team uit Westmaas, waarmee hij dit jaar dertiende werd in het FIA Formula 3-kampioenschap. De Macau Grand Prix telt in dat klassement niet mee. Vips, die bij het Red Bull-talentenprogramma zit waar ook Max Verstappen uit voortkomt, werd juist als grote favoriet gezien in Macau.

Ook de Duitse coureur Sophia Flörsch stond zondag aan de start in Macau. Haar aanwezigheid was bijzonder, omdat zij tijdens de race vorig jaar ternauwernood een enorme crash overleefde. Ze werd aan het einde van een twee kilometer lang recht stuk gelanceerd over een drempel en vloog met 270 kilometer per uur een toren voor fotografen in. Flörsch brak haar rug. Zondag viel Flörsch uit doordat haar auto stuk ging.

Bekijk hier de winnende inhaalactie van Verschoor op Vips: