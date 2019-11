Minderjarigen aangehouden in Belgische vermissingszaak

Drie aanhoudingen zijn sinds vrijdag verricht in de vermissingszaak van de Belgische Jan van der Heyden. Onder de gearresteerden zijn twee minderjarigen. Dat meldt de politie zondagmiddag. Sinds 2 juni wordt de 56-jarige loodgieter uit het Belgische Lint vermist.

Naast de twee minderjarigen werd een dertigjarige man aangehouden in Hoogerheide. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Over de minderjarigen wil de politie vanwege hun leeftijd niet meer informatie verstrekken. De politie werkt in deze zaak samen met Belgische collega’s.

Begin oktober arresteerde de politie twee vrouwen uit Steenbergen die betrokken zouden zijn bij de verdwijning van Johan van der Heyden. De 18- en 39-jarige vrouwen zitten nog in voorlopige hechtenis. Ook in België is eerder een vrouw gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Het totaal aantal gearresteerden komt daarmee op zes.