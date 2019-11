Max Verstappen wint GP van Brazilië

Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Brazilië gewonnen. Hij bleef Torro Rosso-coureur Pierre Gasly van Torro Rosso en Mercedes-rijder Lewis Hamilton voor, naar wie nog een onderzoek loopt rond een race-incident. Dankzij zijn derde zege van dit F1-seizoen klimt de Nederlander naar de derde plaats in het wereldkampioenschap.

Verstappen vertrok voor de tweede keer dit seizoen van pole position, nadat hij in augustus van dit jaar in Hongarije zijn eerste ‘pole’ in de Formule 1 pakte. Het venijn in de wedstrijd zat in de staart. Nadat eerst Mercedes-coureur Valtteri Bottas uitviel door motorpech, kwamen vervolgens de Ferrari-rijders Charles Leclerc en Sebastian Vettel met elkaar in botsing. Beiden haalden de finish niet. Daardoor klom Verstappen voorbij Leclerc naar de derde plaats in het WK-klassement.

Voor Verstappen verliep de race vrij soepel op een incident in de pitstop na. Bij het uitrijden van de pitlane lette Williams-coureur Robert Kubica niet op, waardoor de coureurs bijna in botsing kwamen. Verstappen kon net op tijd uitwijken. Het kostte de Poolse Kubica, die als laatste finishte, een tijdstraf van vijf seconden.

Na het uitvallen van Bottas, Leclerc en Vettel klom Pierre Gasly verrassend naar de tweede plaats. Hij profiteerde van een inhaalactie van Hamilton, die daarbij de Red Bull van Albon raakte, waardoor de Red Bull van de baan raakte en Albon de tweede plaats kon vergeten. Naar die actie van Hamilton volgde een onderzoek. Gasly kon de tweede plaats tot de finish verdedigen ten koste van wereldkampioen Hamilton, die al zeker is van zijn zesde wereldtitel.

De race op circuit Interlagos was de voorlaatste van het jaar.