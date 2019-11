Invloedrijke fotograaf van beroemdheden Terry O’Neill overleden

De befaamde Britse fotograaf Terence ‘Terry’ O’Neill, die onder meer The Beatles, The Rolling Stones en Brigitte Bardot op camera vastlegde, is zondag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn agentschap Iconic Images. O’Neill leed al geruime tijd aan prostaatkanker.

Zijn werk is kenmerkend voor de Swinging Sixties, de tweede helft van de jaren zestig waarin een nieuwe jeugd- en popcultuur ontstond. Het epicentrum van die beweging was Londen, de geboorteplaats van O’Neill. Veel van de artiesten die hij aan het begin van zijn carrière fotografeerde zouden later bepalend worden voor een hele generatie.

Hij fotografeerde talloze beroemdheden en filmsterren, van Frank Sinatra, David Bowie en Elton John tot Michael Caine, Sean Connery, Audrey Hepburn en Judy Garland. Ook maakte hij iconische beelden van de Britse koninklijke familie en belangrijke politici zoals Winston Churchill. Met zijn foto’s liet hij vaak de natuurlijke en menselijke kant van de geportretteerden zien. Hij kreeg meerdere prestigieuze prijzen voor zijn werk.

O’Neill was getrouwd met actrice Faye Dunaway en in 1980 kregen ze samen een zoon, Liam. Na een scheiding met Dunaway hertrouwde O’Neill. In oktober ontving hij van Prince William op Buckingham Palace de titel commandeur in de Orde van het Britse Rijk (CBE).