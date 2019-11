Internet plat en veertig arrestaties na landelijke protesten Iran

Na twee dagen van landelijke protesten in Iran vanwege het besluit om de brandstofprijzen te verhogen, heeft de regering zondag het internet platgelegd. Ook zijn zeker veertig mensen gearresteerd in de centraal gelegen stad Yazd nadat demonstranten slaags raakten met de politie. Dat meldt het door de staat gecontroleerde persbureau ISNA zondag. Het internet is 24 uur lang afgesloten uit angst dat de protesten verder zullen groeien.

De brandstofprijzen zijn vrijdag met 50 procent omhoog gegaan. Ook heeft de regering onder leiding van president Hassan Rouhani brandstofrantsoenen ingesteld. De regering zegt de opbrengsten nodig te hebben om armoede te bestrijden, maar heeft het geld vooral nodig om de schade aan de economie vanwege de Amerikaanse sancties op te vangen. Sinds vrijdag vinden er in het hele land protesten plaats. Niet alleen in hoofdstad Teheran, maar ook in Esfahan, Tabriz, Shiraz, Bushehr en Yazd. Demonstranten blokkeren meerdere wegen met auto’s.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft zondag op de staatstelevisie gezegd dat hij achter het besluit van de regering staat en heeft de protesten veroordeeld. Hij beschuldigde de demonstranten en het buitenland van „sabotage”, zonder daar verder op in te gaan. De demonstranten noemde hij „boeven” die gesteund worden door de vijanden van Iran.

Bij de demonstraties is sinds vrijdag zeker één doden gevallen. Mogelijk is er nog iemand omgekomen, maar dat is nog niet bevestigd. De Iraanse minister van Binnenlandse Zaken zei zaterdag dat de politie nu nog „voorzichtig” heeft opgetreden, maar dat de orde hersteld zal worden als demonstranten „schade blijven aanrichten” in de openbare ruimte. In februari vinden er verkiezingen plaats in Iran.