Griek Tsitsipas wint ATP Finals van Oostenrijker Thiem

Stefanos Tsitsipas heeft zondag de grootste zege in zijn tenniscarrière geboekt. De 21-jarige Griek won de ATP Finals in Londen, het eindejaarstoernooi waar de beste acht spelers van het jaar elkaar treffen. Tsitsipas versloeg in de finale in de Oostenrijker Dominic Thiem in drie sets: 6-7 (6) 6-2 7-6 (4).

Tsitsipas en Thiem voerden in de O2 Arena in Londen een spektakelstuk op, waarin de Oostenrijker aanvankelijk iets sterker was en de eerste set naar zich toetrok in een tiebreak. Tsitsipas rekende in de tweede set vrij snel af met Thiem in 6-2.

De Griek nam ook een voorsprong in de derde set, maar zijn Oostenrijkse tegenstander weigerde te capituleren en vocht zich terug met een sterke service en een messcherpe backhand. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Thiem gaf niet op, maar Tsitsipas had net iets meer kracht over in zijn lichaam en won met 7-4.

(ANP)