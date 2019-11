Dure trouwdag: ruim 3.000 euro boete

De trouwdag van een bruidspaar in Rotterdam-Zuid is een dure dag voor hun gasten geworden. De deelnemers aan de trouwstoet kregen afgelopen zaterdag dertig bekeuringen voor hinderlijk en gevaarlijk verkeersgedrag . Totaalbedrag: ruim 3.000 euro.

De politie kreeg ’s middags een melding over asociaal rijgedrag van een stoet die naar de wijk Bloemhof reed. De politie kon de bruiloftsgasten niet op heterdaad betrappen, maar een deel van de stoet bleek de auto op de stoep of midden op straat geparkeerd te hebben. Dertig bestuurders kregen een boete van 95 euro plus 9 euro administratiekosten.

De politie krijgt vaker meldingen over trouwstoeten die toeteren, wegen blokkeren, door rood rijden en fakkels afsteken. Er wordt strenger opgetreden sinds de mishandeling van een agent door een bruiloftsgast, eind augustus. De agent liep een hersenschudding en een whiplash op. De verdachte, de 25-jarige broer van de bruid, werd in oktober gearresteerd terwijl hij zich onder een bed had verstopt. Lees het opiniestuk: ‘Trouwstoet: niet meppen graag, én niet generaliseren’ De moeder van de bruid, de vader van de bruidegom en de bruidegom zijn later ook aangehouden. Ze zouden getuigen hebben beïnvloed om te zwijgen tegen de politie.

Begin november schreef de politie in Rotterdam voor 2.000 euro aan bekeuringen uit bij een trouwstoet.

Burgemeester Aboutaleb wil per 1 januari een meldplicht voor trouwstoeten instellen. Koppels moeten de start- en eindlocatie, het tijdstip, de route en het aantal auto’s doorgeven, op straffe van een geldboete. Het bedrag daarvan is nog niet bekend.

De politieke discussie over de meldplicht is gevoelig, omdat trouwstoeten gebruikelijk zijn bij koppels van bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse komaf. Hoe vaak er overlast is, wordt niet afzonderlijk geregistreerd.