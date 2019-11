‘Britse leger schuldig aan oorlogsmisdaden in Midden-Oosten’

Bewijs waaruit zou blijken dat Britse militairen zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, marteling en kindermoord in het Midden-Oosten, is door de legerleiding onder het tapijt geschoven. Dat staat in documenten die geheim werden gehouden door de regering van het Verenigd Koninkrijk, maar nu in handen zijn van de BBC en The Sunday Times.

Militaire inspecteurs ontdekten dat hooggeplaatste militairen hebben geprobeerd oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak te verbergen. Gevangenen zouden zijn afgeranseld, gemarteld zijn en soms zelfs zijn vermoord. Daarnaast zou er sprake zijn geweest van seksueel misbruik en er is bewijs gevonden voor moord door een lid van de Special Air Service (SAS). Ook hebben hoge officieren documenten vervalst om de misdaden onder de pet te houden.

Het onderzoek richt zich op drie verschillende zaken. Een daarvan is de moord op drie kinderen en een jongeman die in oktober 2012 van dichtbij in hun hoofd geschoten zouden zijn door een militair van de SAS. De vier Afghanen zouden ongewapend zijn geweest en zijn gedood terwijl zij thuis thee aan het drinken waren. De officier van justitie werd op de zaak gewezen, maar heeft geen actie ondernomen.

Ook richt het onderzoek zich op misbruik van gevangenen in de zomer van 2003 in Camp Stephen in de Iraakse stad Basra. Daarbij zouden ten minste twee gevangenen zijn omgekomen. Als laatste hebben de BBC en de Times onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij in augustus 2003, waarbij een Iraakse politieman om het leven kwam. Die schietpartij zou zijn toegedekt door een commandant, die een getuigenverklaring zou hebben verzonnen.