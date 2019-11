Black Pumas brengt opgewekte, hoge energie op Birdfest

Diepe kniebuigingen zijn het. Als een soort soul-kozak buigt zanger Eric Burton steeds weer ritmisch door naar de grond. Om het dan weer uit te schreeuwen, het hoofd achter in de nek, de vuisten gebald. Burtons soulgeluid is warm en rul tot hij een extatische kopstem opzet. Een ideale, elektrisch geladen frontman die drijft op de door zijn band de Black Pumas opgewekte, hoge energie.

Black Pumas (de tekst gaat door onder de video):

De collectieve vreugde spatte af van de Black Pumas. In een Motown-kruist-psychedelisch rockgeluid stoomt de ritmesectie almaar door, met een bluesy gitaar en een ronkend scherp orgeltje. Twee zangeressen hebben aantrekkelijke, fijne koortjes en klapjes op de tamboerijn. En er zijn vooral, briljant meevoerende songs, grotendeel afkomstig van een zeer raak, deze zomer verschenen debuutalbum waarin spanning steeds weer mag ontladen.

Het was een perfecte headliner voor de zesde editie in negen jaar van Birdfest, een kleinschalig festival rond nieuwe aanwas jazz, soul en hiphop bij het Rotterdamse podium Bird. Naast de Black Pumas uit Texas stonden er veel vrije geesten uit de vitale Britse muziekscene geprogrammeerd. We kunnen er al een tijdje niet omheen op de podia.

Zo zien we toetsenist/producer/rapper Alfa Mist veel terugkomen. Maar of zijn jazz nu de meest spannende is? Toch niet. De harmonische vondsten op zijn album en zijn grime/rap-achtergrond ten spijt is zijn rol live bescheiden en ingeperkt. In licht verteerbare jazz klonken vooral dienende akkoorden waarover tenorsaxofoon en gitaar soleerden zonder duidelijk perspectief.

Alfa Mist (de tekst gaat door onder de video):

Dan beschikte het opgewekte muziekcollectief Steam Down, in aantal maar net passend op het bescheiden podium, over veel meer muzikale alertheid en inspiratie. En ook de Britse muzikant Oscar Jerome had een streepje voor. De gretigheid om zich als alleskunner te tonen – gitaarvirtuoos, zanger, stijlmenger – vertroebelde zijn indruk. Maar hij is een talent met een bite – een toffe timing en een lekkere stem.

Steam Down:

Oscar Jerome:

Soul/Jazz Birdfest. Gehoord: 16/11, Bird Rotterdam. ●●●●●