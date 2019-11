‘Beurswaarde Saudi Aramco ligt rond de 1.700 miljard dollar’

Het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft zondag laten weten dat het voor 1,5 procent naar de beurs gaat, tegen een emissiekoers van 30 tot 32 riyal per aandeel, ruim 7 euro. Volgens berekeningen van persbureau Reuters zou daarmee de waardering van het bedrijf op 1.700 miljard dollar (ruim 1.540 miljard euro) uitkomen en wordt er 24 tot 25,5 miljard dollar opgehaald met de beursgang.

Als die berekening klopt, is dit aan de hoge kant van de schattingen die vooraf over de beurswaarde werden gemaakt. De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman sprak vooraf van een waarde van 2.000 miljard dollar, waarvan 5 procent zou worden verkocht. Analisten stelden later deze verwachtingen naar beneden bij - tot ongeveer de helft.

De kroonprins wil het geld dat de beursgang opbrengt, onder meer investeren in het moderniseren van de Saoedische economie. Toen Saudi Aramco eerder dit jaar bedrijfsobligaties uitschreef, bleek dat Saoedi-Arabië voor 67 procent van de inkomsten afhankelijk is van olieproductie.

Veruit de meest waardevolle onderneming

Dagelijks produceert Saudi Aramco het equivalent van 10 procent van de wereldwijde behoefte aan olie. Zelfs al zou de geschatte waarde van 1.700 miljard dollar er een miljard of honderd naast zitten, dan blijft het veruit de meest waardevolle onderneming ter wereld. Ter vergelijking: Apple en Microsoft worden rond de 1.000 miljard dollar gewaardeerd.

Aandelen Saudi Aramco zullen vooralsnog alleen verhandeld worden via de beurs in Riad. Er komt waarschijnlijk ook geen buitenlandse ‘roadshow’, die is bedoeld om investeerders te trekken.