Zeker vijf doden en tientallen gewonden bij protesten in Bolivia

Bij protesten in Bolivia zijn vrijdag zeker vijf doden en tientallen gewonden gevallen. Dat melden internationale persbureaus. De politie opende het vuur op voorstanders van de zondag afgetreden president Evo Morales. De ombudsman van het Zuid-Amerikaanse land heeft de interim-regering opgeroepen te onderzoeken of de politie heeft gehandeld naar de grondwet en of er mensenrechten zijn geschonden.

Eerder op de dag verliep een protest van duizenden demonstranten, onder wie veel telers van cocabladeren, in de voorstad Sabaca nog vreedzaam. Volgens demonstranten wilden ze een militair controlepunt passeren om zich aan te sluiten bij protesten in Cochabamba, en werden ze beschoten door de politie. Een ziekenhuisdirecteur in Sabaca zei dat de meeste doden en gewonden schotwonden hebben.

Een lokale politiecommandant zei dat de demonstranten „wapens, geweren, molotovcocktails, zelfgemaakte bazooka’s en explosieven” droegen en dat er honderd arrestaties zijn verricht, meldt persbureau AFP. Een minister van de interim-regering bevestigde het dodenaantal wel bij persbureau AP en sprak over ongeveer 22 gewonden. De ziekenhuisdirecteur zei dat er 75 gewonden zijn gevallen.

‘Misdaden tegen de menselijkheid’

Morales, die maandag politiek asiel heeft gekregen in Mexico, veroordeelde op Twitter het geweld tegen zijn aanhangers. Hij noemde de interim-regering een „dictatuur” en zei dat zij zich moet verantwoorden voor „ernstige misdaden tegen de menselijkheid”. De oud-president stelt dat hij slachtoffer is geworden van een staatsgreep.

Morales trad zondag af als president van Bolivia, na wekenlange protesten tegen zijn herbenoeming omdat hij wordt verdacht van verkiezingsfraude. Senator Jeanine Áñez riep zichzelf dinsdag uit tot interim-president. Daar werd niet over gestemd omdat parlementsleden van Morales’ partij niet aanwezig waren. Bovendien moest daarvoor eerst de ontslagbrief van Morales worden geaccepteerd door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, wat niet is gebeurd. Daarom is Morales naar eigen zeggen nog altijd president.

De interim-regering van Bolivia en de partij van Morales bereikten donderdag een akkoord over nieuwe verkiezingen. Interim-president Áñez zei dat Morales zich niet kandidaat mag stellen voor die verkiezingen en dat hij vervolging voor verkiezingsfraude kan verwachten als hij terugkeert in Bolivia. Het is onduidelijk wanneer de verkiezingen zullen plaatsvinden.