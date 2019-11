Pro-Zwarte Piet-demonstranten plakken honderden posters in Den Haag

Pro-Zwarte Piet-demonstranten hangen honderden posters op in Den Haag Pro-Zwarte Piet-demonstranten hebben vrijdagnacht met behanglijm honderden posters met de beeltenis van Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie als Zwarte Piet opgehangen in Den Haag, langs de route van de intocht. Intocht Sinterklaas.

Overal hangen deze posters in Den Haag pic.twitter.com/eY4NaauGb4 — Rooie Reporter (@rooiereporter) November 16, 2019 „Deze actie brengt ons erg achter op schema", zegt de organisator van de Haagse intocht Peter Boelhouwer tegen Omroep West. „Maar ondernemers moeten nu starten met het schoonmaken van hun ruiten voordat ze open kunnen", zegt organisator Boelhouwer. De organisatie heeft ook een schoonmaakbedrijf in de hand genomen om te helpen met opruimen. Sinterklaas komt om 11.30 uur in Scheveningen aan wal. Vanaf daar leggen de goedheiligman en zijn gevolg een flinke route af door de stad Den Haag. Om 17.00 uur eindigt de intocht op het Plein. De Haagse demonstratie van Kick Out Zwarte Piet begint om 13.00 uur en is uit veiligheidsoverwegingen niet langs de route maar bij het Internationaal Homomonument naast de Koekamp. Correctie 16 november 10.20 uur: In een eerdere versie van dit bericht stond dat op de posters de beeltenis van Zwarte Piet stond. Juister en relevanter is dat het de KOZP-voorman betreft. Dit is aangepast.

Hier wordt gedemonstreerd Kick Out Zwarte Piet heeft acht demonstraties aangekondigd, bij intochten in steden waar volgens voorman Jerry Afriyie „geen of een onduidelijke verandering naar een sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet" heeft plaatsgevonden. Een van die steden is Willemstad op Curaçao. Op de kaart hieronder staan de zeven Nederlandse steden waar KOZP gaat actievoeren. Aanvankelijk stonden er ook enkele andere gemeenten acties van KOZP gepland. In Hoorn en Eindhoven schrapte de beweging de protesten, omdat daar vanaf volgend jaar alleen nog roetveegpieten ingezet zullen worden. Ook in Almere gaat de demonstratie niet door. Daar zijn dit jaar al geen zwarte pieten meer aanwezig bij de intocht. Volgende week zaterdag is KOZP nog wel van de partij in Heerhugowaard, waar de intocht een week later plaatsvindt.