Verstappen pakt voor tweede keer dit seizoen pole position

Max Verstappen heeft voor de tweede keer dit jaar de kwalificatie gewonnen en begint dus de Grote Prijs van Brazilië zondag vanaf poleposition. Verstappen zette met 1.07,508 de beste tijd neer op het circuit van Interlagos in São Paulo, voor Sebastian Vettel (Mercedes) en Lewis Hamilton (Ferrari).

De Nederlandse coureur veroverde in augustus van dit jaar in Hongarije zijn eerste ‘pole’ in de Formule 1. Verstappen was eind vorige maand in Mexico ook de snelste in de kwalificatie, maar moest voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling omdat hij in het laatste deel van de sessie gele waarschuwingsvlaggen had genegeerd.

In Brazilië domineerde Verstappen de kwalificatie. „Dit was heel, heel goed. De auto was ‘on fire’. Ik hoop dat je dit een mooi verjaardagscadeau vindt, Christian”, zei Verstappen tijdens zijn ronde terug naar de pits over de boordradio tegen zijn jarige teambaas Christian Horner. „Bedankt, dit is het mooiste cadeau dat ik me kon wensen”, antwoordde Horner, die z’n 46ste verjaardag vierde.

Verstappen was in de drie delen van de kwalificatie steeds de snelste. „Vanaf Q1 vloog de auto. Het was heel fijn om erin te rijden. Ik ga het nu proberen af te maken.” Verstappen leek vorig jaar op weg naar de winst op Interlagos, tot hij in botsing kwam met achterblijver Esteban Ocon. De Fransman wilde zich van zijn ronde achterstand ontdoen, maar raakte daarbij de bolide van Verstappen die spinde en uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede plaats achter Hamilton.

Verstappen heeft zondag op de voorste startrij gezelschap van de Duitser Vettel, die in de Ferrari 0,123 seconde minder snel was. Wereldkampioen Hamilton eindigde in zijn Mercedes als derde op 0,191. Charles Leclerc reed in zijn Ferrari de vierde tijd, maar de Monegask moet tien plaatsen naar achteren op de startopstelling omdat hij z’n motor heeft laten vervangen.

Eerder dit seizoen won Verstappen de startpositie tijdens de kwalificatie in Hongarije, daar werd hij vervolgens toch afgetroefd door lijstaanvoerder Hamilton. (ANP)