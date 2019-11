Progressief leedvermaak om #rotmaatregel is misplaatst

Was het niet Mark Rutte die in 2012 trots de maximumsnelheid op de snelweg verhoogde? Van 120 naar 130 kilometer per uur. „Een kroonjuweel”, zei hij nog. Met die corporale grijns van hem. Diezelfde Rutte moest dat kroonjuweel deze week weer inleveren.

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ging in een amateuristische vlog uitleggen dat dit een „rotmaatregel” is. De vroemvroem-partij riep zelfs de hashtag #rotmaatregel in het leven: „Stel straks LIVE al je vragen over de stikstofmaatregelen aan Klaas Dijkhoff om 18:00. #rotmaatregel”.

Haha, wat een lullig filmpje!, lachten wij van progressief Nederland. En ja hoor, daar zat Dijkhoff. Live. Verantwoording af te leggen aan zijn vroemvroem-minnende achterban: „Sorry, verschrikkelijk dit, maar we krijgen er wel iets voor terug: dat er weer gebouwd mag worden en dat betekent banen.” Rutte zei nota bene zelf: „Dit is voor ons land een crisis van een ongekende omvang; ik heb hem in mijn negen jaar in deze baan in deze heftigheid niet eerder meegemaakt.”

Leedvermaak alom bij ons van progressief Nederland: smullen! Crisis bij de VVD!

Zou het echt?

„It is like a finger pointing away to the moon”, zei filosoof en vechtsportlegende Bruce Lee, „don’t concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory”.

Wij wijzen met onze vinger naar de VVD, maar beseffen helemaal niet waar we naar wijzen: de hemelse glorie van een politieke partij die ideologisch zuiver blijft. Die eerlijk is. Die in alle openheid verantwoording aflegt aan de eigen achterban. Want hoe belachelijk wij het ook vinden, ‘vroem vroem’ is voor de VVD achterban inderdaad een kroonjuweel.

Had de VVD dan moeten handelen zoals progressieve partijen? Ga even na: het neoliberale ‘Lenteakkoord’, het schuldenstelsel in het hoger onderwijs, de privatisering van de zorgverzekering, de vernietiging van sociale structuren onder het mom van ‘decentralisaties’, etc. Rottere maatregelen kun je niet nemen als links. Maar niks geen “#rotmaatregel”. Integendeel: linkse politici verdedigden die rechtse maatregelen te vuur en te zwaard alsof dát hun kroonjuwelen waren.

Met ons dedain naar de VVD etaleren wij van progressief Nederland dat we het nog steeds niet begrijpen: ‘#rotmaatregel’ en die ‘lullige’ filmpjes zijn juist de reden voor het blijvende succes van de liberalen. De VVD is authentiek. De VVD is eerlijk.

Wat een contrast met oud PvdA-leider Diederik Samsom. Die is nog altijd trots op de neoliberale verschrikking die hij – als sociaal-democraat godbetert – heeft opgetuigd onder Rutte II. In de campagne van 2012 presenteerde Samsom zichzelf als een sociale, betrokken family man. Met zijn gehandicapt dochtertje pontificaal in gelikte spotjes. Diezelfde boodschap bracht hij het hele land rond. Om daarna in het kabinet doodleuk de jeugdzorg te vernietigen, dat stond immers netjes in zijn 77 pagina’s tellende verkiezingsprogramma .

Via lege marketing en gladde persoonsverheerlijking de eigen achterban een loer draaien: dát is de surrogaat-ideologie van de Nederlandse progressieve politiek geworden. Dan maak je bijvoorbeeld vlogjes van kantinetours met leraren, verplegers en agenten. Maar als de peilingen aangeven dat bij de volgende verkiezingen meer van D66 te snoepen valt, draai je het scorebord net zo makkelijk weer om.

Toch gloort er hoop aan de horizon. Lodewijk Asscher was vice-premier en minister in het kabinet-Rutte II, maar ontpopte zich nooit, à la Samsom, als een manisch verdediger van alles wat dat kabinet heeft gedaan. Want Asscher is wel een authentieke sociaal-democraat. Hij is eerlijk, oprecht en wars van holle slogans. Hij is ook niet bang om voortschrijdend inzicht te tonen: in het tv-programma Buitenhof gaf Asscher eindelijk wat ons al die jaren nooit werd gegund: de linkse variant van #rotmaatregel. „We hebben onvoldoende de kern bewaakt in Rutte II. Dat hadden we niet moeten doen. Daarom gaan we weer een ideologisch gedreven agenda maken, nieuwe ideologische veren optuigen, en iedere keuze daaraan toetsen.”

Zihni Özdil is historicus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 november 2019