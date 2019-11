Prins Andrew: ik heb mijn familie in de steek gelaten

De Britse prins Andrew vindt dat hij zijn familie in de steek heeft gelaten door om te blijven gaan met Jeffrey Epstein, nadat die was veroordeeld voor seksueel misbruik. De zoon van koningin Elizabeth heeft daar nu spijt van, zegt hij in een interview met de BBC dat deze zaterdagavond wordt uitgezonden.

„Het probleem is dat ik hem bleef zien ook nadat hij was veroordeeld. Dat neem ik mezelf elke dag kwalijk, omdat dat niks is voor een lid van de koninklijke familie”, vertelt prins Andrew enigszins stotterdend op al vrijgegeven beelden van het interview. „Wij proberen de hoogste normen te hanteren en ik heb mijn familie daar in de steek gelaten. Zo simpel is het.

Het is voor het eerst dat prins Andrew zich laat interviewen over zijn vriendschappelijke relatie met de inmiddels overleden Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. Wel noemde de broer van prins Charles het afgelopen september in een schriftelijke verklaring ook al ‘fout’ dat hij contact met Epstein bleef onderhouden na diens eerste veroordeling in 2008.

Epstein sloot toen een deal met de aanklagers in een rechtszaak waarin hij er van werd beschuldigd zeker veertig minderjarige meisjes te hebben betaald voor seks. Hij werd uiteindelijk voor één zaak berecht en kreeg daar achttien maanden celstraf voor, maar zat die uit als dertien maanden huisarrest. Daarna werden prins Andrew en Jeffrey Epstein nog zeker twee keer samen gefotografeerd. Ook dook er afgelopen augustus een video op uit 2010 waarop te zien is hoe prins Andrew een jonge vrouw uitzwaait bij de deur van het appartement van Epstein in New York.

Deze zomer werd Epstein opnieuw aangehouden op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes en mensenhandel. Op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel. Volgens de lijkschouwer pleegde Epstein zelfmoord, maar er loopt nog een onderzoek of er geen sprake was van moord.

Andrew herinnert zich Virginia Giuffre niet

Prins Andrew is ook zelf beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Toen hem in het BBC-interview dat deze zaterdagavond wordt uitgezonden, werd gevraagd naar deze Amerikaanse Virginia Giuffre zei Andrew dat hij „zich niet kan herinneren deze vrouw ooit te hebben ontmoet”. Giuffre is een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein en zegt dat ze als seksslaaf van de multimiljonair op 17-jarige leeftijd ook het bed met Andrew moest delen.

Eerder had Buckingham Palace al ontkend dat prins Andrew ooit „enige vorm van seksueel contact of relatie heeft gehad” met de vrouw, maar de prins gaat nu een stap verder door te stellen dat hij zich Virginia Giuffre helemaal niet kan herinneren.

Het door presentatrice Emily Maitlis afgenomen interview met prins Andrew is donderdag opgenomen in Buckingham Palace en wordt deze zaterdagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden in het programma BBC Newsnight.