Oranje jubileert met thuisvoordeel op EK

Het Nederlands elftal mag volgend jaar zomer voor de tiende keer aan het EK deelnemen. Na de winst op Noord-Ierland deze zaterdag weet Oranje dat het minimaal als tweede eindigt in groep C van het kwalificatietoernooi in twaalf landen.

Goed was het niet wat het Nederlands elftal op het hobbelige veld van Windsor Park liet zien. Oranje startte slordig, zonder Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Bondscoach Ronald Koeman wilde geen risico nemen met zijn topschutter, die nagenoeg hersteld is van een bovenbeenblessure. Wijnaldum ontbrak in de basisformatie omdat hij afgelopen week enkele dagen met griep op bed lag. Oranje verloor met de afwezigheid van het duo veel aan scorend vermogen.

De kwalificatie komt niet helemaal uit de lucht vallen, na het geslaagde optreden van Oranje in de Nations League. Nederland rekende in de groepsfase van het nieuwe toernooi van de UEFA af met Duitsland en Frankrijk, de wereldkampioenen van 2014 en 2018. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman sluit dinsdag het kwalificatietoernooi af met een thuisduel tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA.

Zestigste verjaardag

De openingswedstrijd van het EK is op 12 juni in Rome, de finale op 12 juli in Londen. De zestiende editie van de Europese eindronde wordt in twaalf landen gehouden, vanwege de zestigste verjaardag van de UEFA. De verschillende steden waarin gespeeld zal worden zijn: Amsterdam, Rome, Londen, Bakoe, Kopenhagen, München, Boedapest, Dublin, Boekarest, Sint-Petersburg, Glasgow en Bilbao.

Oranje nam negen keer eerder deel aan een Europese eindronde. Het EK van 1988 werd door het Nederlands Elftal gewonnen, in 1992, 2000 en 2004 sneuvelde Oranje in de halve finales. Oranje werd derde in 1976 en in 1996 en 2008 waren de kwartfinales het eindstation. Oranje sneuvelde in 1980 al in de eerste ronde en verloor in 2012 alle drie de groepswedstrijden.

Het Nederlands elftal wist zich niet te kwalificeren voor het EK van 2016 en miste vervolgens ook het WK van 2018. (ANP)