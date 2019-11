Nederlandse drugshandelaar dood gevonden in Braziliaanse cel

Een Nederlandse drugsbaron is deze week dood gevonden in zijn cel in Brazilië. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag na berichtgeving van Braziliaanse media. Het gaat om de 40-jarige Dennis V., een van de kopstukken van een cocaïnenetwerk dat in augustus werd opgerold.

V. was in afwachting van zijn proces. Volgens de krant O Popular zat hij alleen in zijn cel in een gevangenis in Planaltina de Goiás, enkele honderden kilometers van de centraal gelegen hoofdstad Brasília. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Autoriteiten houden rekening met zelfmoord; hij zou met een laken om zijn nek tegen tralies aan zijn teruggevonden.

Lees over de Nederlandse drugscriminaliteit: Had die jongens uit de wijk maar niet zo groot laten worden

Buitenlandse Zaken heeft contact gezocht met nabestaanden. De bende van V. zou volgens de Braziliaanse politie op grote schaal cocaïne vanuit Colombia en Bolivia via Brazilië naar Nederland, Duitsland, België en Frankrijk hebben verscheept. Daarvoor maakte het netwerk gebruik van kleine vliegtuigen.

De politie kwam de bende op het spoor nadat een piloot was verdwenen, vermoedelijk door een ongeluk tijdens transport. Zes leden, onder wie V., werden opgepakt. Zij zouden een luxe levensstijl erop nahouden, met luxe auto’s, een eigen helikopter en villa’s.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl