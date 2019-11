Landelijke protesten Iran na 50 procent toename brandstofprijzen

Iraniërs zijn zaterdag landelijk de straat op gegaan na een besluit van president Rouhani’s regering om een brandstofrantsoen in te stellen en brandstofprijzen te verhogen. Daarbij zou al zeker een dodelijk slachtoffer zijn gevallen, meldt Al Jazeera.

Brandstofprijzen gingen zeker 50 procent omhoog op vrijdag. De Iraanse regering zegt de opbrengsten te willen gebruiken om armoede te bestrijden, maar heeft het vooral ook nodig om Amerikaanse economische sancties te compenseren. Die zijn weer van kracht sinds de VS besloten om uit de nucleaire deal van 2015 te stappen.

Volgens het staatspersbureau IRNA viel een dode in de centraal gelegen stad Sirjan. Daar zouden demonstranten slaags zijn geraakt met de politie en een brandstofopslagplaats in brand hebben gestoken. Meerdere mensen raakten gewond. Mogelijk viel een tweede dode in de stad Behbahan.

Niet alleen in de hoofdstad Teheran, maar ook in meerdere andere grote steden waren protesten, waaronder Esfahan, Tabriz, Shiraz, Bushehr en Yazd. Op meerdere plekken blokkeerden demonstranten met hun auto’s wegen, door de motor uit te zetten of het voertuig simpelweg achter te laten.