Kunstenbond spant kort geding aan tegen Nationale Opera

De Kunstenbond dagvaardt de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam namens het freelance operakoor, zo maakte de bond vrijdag bekend. Volgens de bond zit het operakoor in een constructie van schijnzelfstandigheid en verdienen de zangers minder dan collega’s met een arbeidscontact.

De Nationale Opera heeft twee koren: een vast koor, met zo’n 55 werknemers, en een freelance, met zo’n zeventig zangers. De bond vraagt de rechter om vast te stellen of dit onderscheid terecht is. Veel freelance koorleden werken al jaren voor de opera, een aantal zelfs meer dan 25 jaar, stelt de bond die opkomt voor de arbeidsrechten van mensen in de creatieve en culturele sector. De Nationale Opera en de Kunstenbond waren zaterdag beide niet bereikbaar voor een reactie.

‘De helft minder betaald’

Niet iedere opera-uitvoering heeft evenveel koorleden nodig. Afhankelijk van de productie kan het koor worden uitgebreid met extra zangers, freelancers. Maar volgens de Kunstenbond doen de freelancers hetzelfde werk als de koorleden in vaste dienst en zijn ze niet écht zelfstandig. Ze kunnen niet onderhandelen over hun tarief en niet zelf vervangers aanstellen. Tot slot krijgen ze minder betaald, stelt de bond, omdat er geen vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte, pensioen- en WW-premies, en voorbereidingstijd worden betaald. „Het verschil in beloning met collega’s in vaste dienst [is] meer dan twee keer zo groot.”

De discussie over schijnzelfstandigheid speelt op in meerdere sectoren. Aan het begin van dit jaar oordeelde een rechter in Amsterdam dat fietskoeriers van Deliveroo werknemer zijn, en geen freelancer. Tegen deze uitspraak is Deliveroo in hoger beroep gegaan. Tot daar een uitspraak in wordt gedaan, blijft het bedrijf met zelfstandige koeriers werken.