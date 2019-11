Sint en Piet kunnen rekenen op luid gejoel uit het pro-kamp

Het gevolg van de Sint is opvallend kort. Binnen een minuut is alles voorbij. Dan sluiten de mannen die het kinderfeest willen ‘beschermen’ tegen de KOZP’ers luid scanderend achter Sinterklaas aan. Het heeft meer weg van een voetbalwedstrijd dan van een intocht. Een paar moeders met kinderwagens lopen er verdwaald tussendoor.

„Racisme is verboden in Nederland, daar moet je wat tegen doen”, reageert KOZP-woordvoerder ‘Kitty’ achteraf. Ze durft niet met haar echte naam in de krant, ze wil geen stenen door de ramen.

Is al die politie-inzet nodig voor zo’n groepje demonstranten, vraagt een mevrouw die anoniem wil blijven. Ze is echt niet racistisch, maar ze vindt dat gemeenschapsgeld beter naar vluchtelingen kan.

De sfeer is onheilspellend. In totaal staan er zo’n vijftig agenten bij de Grote Kerk – los van verdekt opgestelde politie. Ze vormen een dubbele haag tussen de kampen als de intocht en het geluid van blazers en drums dichterbij komt.

Ver weg van de gezellige intocht in Dordrecht hangen groepjes witte mannen rond bij de Grote Kerk. Het zijn er in totaal zo’n vijftig, met veel zwarte kleding, petjes en hoodies. Net als de ‘stillen’ van de politie die met vleeskleurige oortjes ernaast staan.

Emmen — eieren en rookbommen voor de demonstranten

Rond half een ’s middags meert Sinterklaas aan in Emmen, op een boot achter een trekker. Zwarte pieten met roodgeverfde lippen brengen hem naar het Marktplein dat volgestroomd is met kinderen. Uit hun zicht, bij café Karakter op het Raadhuisplein, verzamelen zich tegelijkertijd tientallen voorstanders van Zwarte Piet. Onder hen kampers, kinderen met capuchons en ook leden van de Brigata Fanatico, de harde supporterskern van FC Emmen. Ze zingen onafgebroken: „Sinterklaas, Sinterklaas wie kent hem niet […] .. en natuurlijk Zwarte Piet.”

Een half uur later verschijnen vijf tegenstanders van Zwarte Piet, verenigd in actiecomité De Lieve Goede Sint. Dat is een initiatief van Dimitri Knobbe uit Groningen die vorig jaar demonstreerde in Groningen en het Friese Grou. In Emmen verzet hij zich tegen de roetzwart geschminkte pieten die ook rondspringen in het plaatselijke Sinterklaasjournaal. „Ik krijg signalen dat Emmenaren hier ook roetveegpieten willen. Maar dat niemand hier dat durft te zeggen.”

De actievoerders gaan op aanwijzing van de politie tegenover de voorstanders staan, op een grasveldje achter een hek. Knobbe vertelt dat hij twee kinderen heeft thuisgelaten na een telefoontje van de politie. „Ze hadden aanwijzingen dat vijftig tot zestig man de boel komen verstoren.” En ja hoor, zodra de voorstanders de tegenstanders in de gaten krijgen, stijgt er luid gejoel op. Eieren vliegen richting Knobbe en medestanders. Mannen die hun gezicht hebben omwikkeld met zwarte sjaals rennen het plein op en gooien rookbommen.

De politie drijft de onruststokers terug richting café en trekt de wapenstok. „Charge”, roept een agent meermalen: „Nú” Er verschijnt een ME-bus die de groep samen met politiebusjes omsingelt waardoor de tegenstanders het zicht op het plein ontnomen wordt. Voor zover in de loop van zaterdagmiddag bekend is niemand aangehouden. Burgemeester Eric van Oosterhout reageert in een eerste reactie teleurgesteld. „Zo wordt alsnog een kinderfeest met een opstootje ontsierd.”

De vijf tegenstanders van Zwarte Piet staan dan nog op hun grasveldje want Sinterklaas is nog niet langsgekomen. Plukjes Emmenaren, jong en oud, komen tegenover ze staan en de vijf uitschelden. „Mongolen.” „Vuile buitenlanders, rot op naar je eigen land.” Kinderen roepen: „Zwarte piet blijft hier zwart.” Dit voelt als een middeleeuws markplein, zegt intitiatiefnemer Dimitri Knobbe. „Maar iemand moet het doen. We moeten in Nederland voor mekaar blijven opkomen.” Een woordvoerder van het intochtcomité verschijnt. „Sorry Dimitri, maar Sinterklaas komt hier zo toch niet langs. De route is verlegd. Veiligheidsvoorschrift.” Om tien over twee zijn de actievoerders verdwenen en is het Raadhuisplein weer leeg . Knobbe: „Ik ben heel teleurgesteld.”

