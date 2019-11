Geheime documenten over Chinese onderdrukking Oeigoeren gelekt

De staat moest strijden tegen „terreur, infiltratie en separatisme”, concludeerde de Chinese president Xi Jinping tijdens een speech in april 2014. Het zou het begin betekenen van het op grote schaal opsluiten van moslims in China. Daarbij moesten „alle organen van de dictatuur” ingezet worden en „absoluut geen medelijden” getoond worden, blijkt uit een gelekt dossier van vierhonderd pagina’s The New York Times.

De Amerikaanse krant spreekt van „een van de grootste lekken van Chinese overheidspapieren in de afgelopen decennia”. Het gaat om geheime richtlijnen en speeches van hooggeplaatste functionarissen. The New York Times ontving de documenten van een anonieme Chinese politicus, die Xi verantwoordelijk zou willen houden voor het gevoerde beleid. Het zou verder aantonen dat er binnen de partij ook veel onvrede bestaat over het harde beleid tegen moslims in China.

Lees het volledige onderzoek van The New York Times : ‘Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims

Xi hield de speech uit 2014 enkele weken nadat Oeigoerse militanten ruim 150 mensen neerstaken tijdens een terreuraanval in de provincie Xinjiang, waarbij tientallen doden vielen. In die regio zijn de afgelopen jaren zeker een miljoen mensen vastgezet, overwegend Oeigoeren. De documenten laten zien hoe de politieke campagne tegen moslims zich de afgelopen jaren gestaag uitbreidde. Kinderen van ouders die vastzaten moest volgens een richtlijn verteld worden dat de familieleden in „scholen van de overheid” zaten en beter mee konden werken met autoriteiten.

‘Opleidingscentra’

Het opsluiten en onderdrukken van Oeigoeren in zogenoemde heropvoedingskampen heeft wereldwijd tot veel kritiek geleid. Met de strategie, waarbij kinderen ook gescheiden worden van hun ouders, zou de Communistische Partij proberen systematisch de Oeigoerse cultuur, taal en het islamitisch geloof te verdrijven.

Vertegenwoordigers van de regering hebben de kampen afgedaan als opleidingscentra waar burgers een vak kunnen leren, een ‘milde” manier om moslimextremisme tegen te gaan. Maar uit de documenten blijkt nu ook dat er ook binnen de partij kritiek en twijfels bestonden. Ambtenaren concludeerden dat het systematisch opsluiten van burgers families verscheurde, en grote economische schade veroorzaakte.

President Xi vreesde echter dat wereldwijde terreuraanslagen van extremistische moslims ook zouden overwaaien naar China. „De psychologische gevolgen van extremistische religieuze overtuigingen moeten niet onderschat worden”, zei het Chinese staatshoofd in een speech.

