Volkswagen investeert 60 miljard in elektrisch en hybride rijden

Volkswagen investeert de komende vijf jaar bijna 60 miljard euro in elektrisch en hybride rijden en in digitalisering. Dat heeft de Duitse autofabrikant vrijdag bekendgemaakt. Het bedrag is zo’n 16 miljard euro meer dan de groep vorig jaar aankondigde. Meer dan de helft van het geld moet gaan naar onderzoek naar en de productie van elektrische auto’s.

Het bedrag is iets meer dan 40 procent van al het geld dat Volkswagen de komende jaren investeert. Bij de bekendmaking van de toekomstplannen vorig jaar, lag dit percentage nog op 30 procent. Volkswagen-topman Hans Dieter Pötsch zegt nu het bedrag op te schroeven omdat „hybridisering, elektrisering en digitalisering steeds belangrijker worden” voor de autobouwer.

Volkswagen wil de komende tien jaar 75 volledig elektrische en 60 hybride automodellen op de markt brengen. In totaal wil het bedrijf 26 miljoen zogenoemde e-voertuigen van de band laten rollen. Vanaf 2021 mogen in de EU verkochte auto’s gemiddeld niet meer dan 95 gram CO 2 per kilometer uitstoten. Door meer elektrische auto’s te produceren, is de gemiddelde autostoot per verkochte auto naar beneden te halen.

Nederlandse Audi-topman vertrekt

Ook heeft het bedrijf bekendgemaakt dat het extra geld uittrekt om de productiviteit en efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen. Dit is volgens Pötsch nodig vanwege de „verslechterende economische omstandigheden”. Het is niet duidelijk om hoeveel geld dit gaat.

Vrijdag is eveneens bekendgemaakt dat de Nederlandse Audi-topman Bram Schot per april vertrekt bij Volkswagen, dat 99,95 procent van Audi in handen heeft. Hij wordt vervangen door de Duitser Markus Duesmann. Volgens Audi gaan Schot en het autobedrijf „op basis van een zeer positieve wederzijdse overeenkomst” uit elkaar.