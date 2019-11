Uitgever moet Cruijff-boek voorzien van inlegvel met rectificatie

Het boek Johan Cruijff, de biografie van journalist Auke Kok moet voorzien worden van een inlegvel met een correctie. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam vrijdag besloten. De Johan Cruyff Foundation had in een kort geding een verbod op het boek geëist. Kok schrijft in de biografie dat de Foundation Cruijff jaarlijks 1 miljoen euro betaalde voor het gebruik van zijn naam en beeltenis. Dat klopt volgens de Foundation niet.

De rechter gaf de Foundation gelijk en noemde de bewuste zin „onrechtmatig”. Het inlegvel moet worden opgestuurd aan alle winkels waar de 65.000 tot nu toe gedrukte exemplaren van boek in de schappen liggen. Uit latere drukken van de biografie moet het gedeelte helemaal worden geschrapt. Een algehele terugroepactie zou volgens de rechter te ver gaan.

Lees ook de necrologie in NRC van Johan Cruijff: Hij was de bekendste levende Nederlander ter wereld

Kok gaf vrijdag in de rechtszaal toe dat hij twijfelde aan de juistheid van zijn bewering, die hij gebaseerd had op vier onafhankelijke bronnen. Naar aanleiding van de commotie heeft Kok opnieuw bronnen gebeld, die hem vertelden dat de betalingen wellicht toch niet van de Foundation kwamen. „Ik had het niet zo moeten opschrijven”, aldus Kok, die de beweringen van zijn oorspronkelijke bronnen niet heeft voorgelegd aan de Foundation voordat hij ze opschreef.

‘Honderdduizenden euro’s’

De discussie in de rechtszaal ging vooral over wat er met de reeds gedrukte exemplaren van Johan Cruijff, de biografie moet gebeuren. De Foundation eiste dat alle boeken uit de winkel zouden worden gehaald. Daar maakte de advocaat van uitgever Hollands Diep bezwaar tegen. Een terugroepactie zou de uitgeverij „honderdduizenden euro’s” kosten, zei directeur Martijn Griffioen. Het boek zou dan bovendien niet in de winkel liggen in de belangrijke periode rond de feestdagen.

Hollands Diep stelde voor het inlegvel met een rectificatie bij het boek te voegen. Daar ging de Foundation dan weer niet mee akkoord. „Onze reputatie wordt in diskrediet gebracht”, zei de advocaat van de organisatie. Dat kan voor financiële schade zorgen, omdat de Foundation afhankelijk is van sponsors. Ook de immateriële schade voor de familie van Cruijff moet meewegen, betoogde bestuurslid van de Foundation Carole Thate. „Dit raakt mij omdat het onwaar is. Hij heeft er nooit één cent aan verdiend.”