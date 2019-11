We zijn op de begrafenis van de moeder van een vriend van ons. Bij de borrel na afloop raken we in gesprek met een echtpaar op leeftijd. Ik (48 jaar) vraag aan hen hoe zij ermee omgaan dat je naarmate je ouder wordt steeds meer mensen verliest. „Ach”, zegt de man terwijl hij een hap neemt van zijn bitterbal, „Naast dat het verdrietig is, wen je ook daar aan. En doordat wij nu regelmatig begrafenissen moeten bijwonen, komen we ook nog eens de deur uit. Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat dit nu ons uitgaansleven is.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 november 2019