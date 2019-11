Twitter legt beperkingen op aan advertenties rond gevoelige thema’s

Twitter gaat zoals aangekondigd alle betaalde politieke advertenties verbieden. Het sociale netwerk kondigde het verbod eind oktober aan, maar kwam pas vrijdag met details over de nieuwe regels. Daarnaast legt Twitter een aantal beperkingen op aan advertenties over gevoelige onderwerpen, maar deze worden niet verboden zoals aanvankelijk wel het geval leek.

Alle advertenties over kandidaten, politieke partijen, verkozen of benoemde regeringsfunctionarissen, verkiezingen, referenda, kieswetregels, wetgeving, regelgeving, richtlijnen of een gerechtelijke uitkomst zijn vanaf 22 november niet meer toegestaan op het sociale netwerk. Ook stemoproepen en pogingen om geld in te zamelen voor politieke campagnes zijn verboden.

De definitie van politieke advertenties lijkt breed, maar is juist smaller dan eerder werd aangekondigd. In een reeks tweets eind oktober speculeerde beleidsdirecteur Vijaya Gadde nog over een verbod op advertenties „voor of tegen wetgevende onderwerpen van nationaal belang”. Als voorbeelden noemde ze klimaatverandering, gezondheidszorg, immigratie, nationale veiligheid en belastingen.

Dat is er niet van gekomen. Zolang adverteerders zich aan de regels rond politieke advertenties houden, mogen zij rond bepaalde gevoelige thema’s blijven adverteren. Twitter noemt in de nieuwe regels „maatschappelijke betrokkenheid, economische groei, rentmeesterschap of sociale gelijkheid”. Zulke advertenties „kunnen het publieke debat over belangrijke onderwerpen faciliteren”, schrijft het sociale medium.

Microtargeting

Wel wordt de manier waarop dergelijke advertenties op bepaalde (groepen) personen gericht worden, beperkt. Demografische kenmerken mogen niet gebruikt worden voor deze microtargeting. Ook mogen de advertenties niet op postcodeniveau gericht worden. Bepaalde specifieke politieke interessegroepen, als ‘conservatief’ of ‘liberaal’, worden uitgesloten.

Nieuwsmedia worden onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het verbod op politieke advertenties, zodat zij bijvoorbeeld nog wel hun artikelen over politieke partijen kunnen aanprijzen. „Dit is nieuw gebied”, tweet Gadde. Ook zegt zij dat de regels zich nog kunnen ontwikkelen en dat naar feedback geluisterd wordt.

Twitter nam met de aankondiging van het verbod duidelijk afstand van concurrent Facebook. Het sociale netwerk van Mark Zuckerberg ligt onder vuur, omdat politieke advertenties daar toegestaan zijn en niet gecontroleerd worden op waarachtigheid. Critici denken dat vermogende politieke groepen zo verkiezingen kunnen beïnvloeden. Volgens Twitter moeten politieke groepen het bereik van hun boodschappen verdienen en niet kopen.

Tegelijkertijd is het voor Twitter een makkelijker besluit dan voor Facebook. Het bedrijf verdiende tijdens de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen minder dan 3 miljoen dollar aan politieke advertenties, op een totale advertentieomzet van bijna 800 miljoen dollar in het vierde kwartaal van dat jaar. Facebook verdiende sinds mei dit jaar al meer dan 850 miljoen dollar aan politieke advertenties.

