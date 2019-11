Twee EenVandaag-journalisten beroofd in Amsterdam-Zuidoost

Een verslaggever en een cameraman van EenVandaag zijn vrijdag in Amsterdam-Zuidoost bedreigd en beroofd van hun camera. Dat meldt het tv-programma vrijdag. Het tweetal bleef ongedeerd.

Volgens hoofdredacteur René van Brakel gaat het goed met de twee journalisten, die net klaar waren met opnames in de Bijlmer. „Ineens kwam er een scooter op ze af en werden ze door een man met een pistool bedreigd.”

De twee mannen vluchtten na de overval op een scooter. Het gefilmde materiaal zijn de verslaggevers kwijt, net als de camera die volgens EenVandaag „vele duizenden euro’s” kostte. De politie in Amsterdam is op zoek naar getuigen van de overval op de Albert Camuslaan.

Van Brakel wil niet vooruitlopen op eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen. „Maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk dat de vrije nieuwsgaring op deze manier zo abrupt wordt belemmerd. Het is in elk geval zeker niet zo dat we niet meer in de Bijlmer gaan filmen als we dat willen.”