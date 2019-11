Trump-adviseur Roger Stone schuldig aan liegen tegen Congres

De Amerikaanse politiek adviseur Roger Stone is vrijdag door een jury schuldig bevonden aan het liegen tegen het Congres, meldt CNN. Stone, voorheen een belangrijke adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is ook schuldig bevonden aan vijf andere aanklachten, waaronder het belemmeren van een onderzoek van het Huis van Afgevaardigden.

De zaak draait om de openbaring van duizenden e-mails in het najaar van 2016 van en over de toenmalige presidentskandidaat Hillary Clinton en de Democratische Partij. De mails waren volgens Amerikaanse inlichtingendiensten gestolen door Russische hackers van servers van de Democratische Partij. Deze werden geopenbaard door klokkenluiderswebsite WikiLeaks. Door de publicatie werd Clinton in diskrediet gebracht vlak voor de presidentsverkiezingen.

Na de openbaarmaking suggereerde Stone dat hij contact had gehad met WikiLeaks, wat hij later onder ede ontkende in het Huis van Afgevaardigden. Ook ontkende hij dat hij contact had met Trumps campagneteam over de publicaties van WikiLeaks. Het openbaar ministerie heeft vervolgens bewijzen verzameld die laten zien dat Stone wel degelijk heeft geprobeerd contact te leggen met WikiLeaks en veelvuldig met Trumps campagneteam sprak over het lek. Volgens justitie heeft Stone tegen het Congres gelogen om Trump te beschermen.

De 67-jarige Stone, die bekendstaat als Dirty Trickster en decennia actief was voor de Republikeinse Partij, hoort op 6 februari zijn straf. De politieke adviseur is de zesde zakelijke relatie van Trump die wordt veroordeeld in de nasleep van het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Trump heeft inmiddels gereageerd op het jury-oordeel. De president vraagt zich af of deze voortkomt uit de „grootste dubbele standaard in de geschiedenis van dit land”.