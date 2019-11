Qatar Airways stopt met vrachtvluchten tussen Luik en Maastricht. Dat meldt de Waalse minister Jean-Luc Crucke (Luchthavens) vrijdag. Over de vlucht, die 38 kilometer overbrugt en 9 minuten duurt, waren vorige week Kamervragen gesteld door D66 en ChristenUnie.

De tussenstops in Nederland en België waren onderdeel van een traject van vrachtvluchten van China via Doha naar Mexico. De reden voor de tussenstops was dat contractueel was vastgelegd dat de vracht per se naar Maastricht gestuurd moest worden. Op Maastricht Airport was de landingsbaan echter te kort voor het vrachtvliegtuig om op te stijgen met alle vracht en benodigde kerosine om de lange reis naar Mexico te maken. Daarom werd eerst vanuit Maastricht naar Luik gevlogen, waar de landingsbaan wel lang genoeg was, om vervolgens naar Mexico te vliegen.

Uiteindelijk is het vliegschema omgegooid, zodat er niet meer van Maastricht naar Luik gevlogen wordt, meldt RTL Z. Van de zes vastgelegde vrachtvluchten zijn er uiteindelijk vier gemaakt. De laatste vlucht was op 10 november.

Ludieke Kamervragen

Volgens Crucke heeft Qatar Airways beloofd niet langer dergelijke vluchten te organiseren. De Waalse minister noemde de korte vlucht in een persbericht een „waanzin van onze moderne tijd”.

Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie) richtten ludieke Kamervragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) over de vluchten. Waaronder: „Wie zou volgens u sneller deze afstand overbruggen: Tom Dumoulin op de fiets, of deze Qatar Airways-vlucht inclusief veiligheidscontrole, boarden van de flightcrew en taxiën?”